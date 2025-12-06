Joeman新女友遭挖出是「她」！兩人甜蜜互動一次盤點 本人出面回應了

Joeman默認脫單，新女友遭挖出是網紅蕭伊。圖／翻攝自Joeman、蕭伊IG

百萬YouTuber「Joeman（九妹）」近日「瘦成林俊傑」掀起轟動，近日他登上乾媽吳淡如的節目，被問起女友時疑似默認交往中，再次引起關注。對此，有網友挖出女方身份，似乎就是網紅蕭伊，而過去兩人親密互動也一一被整理出來。

Joeman近年靠著運動、飲控暴瘦30多公斤，從以往自嘲的「科技宅男」變身韓國歐爸。近日他曬出與杜拜哈里發塔合照，單眼皮、澎潤雙頰加上瀏海，自稱「林俊傑來杜拜」，不少粉絲也紛紛驚嘆「JJ要在杜拜寫歌嗎」、「林俊傑我愛你」。

然而，比起外型更讓人關注的莫過於Joeman的「感情狀態」。Joeman自2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手，時常在多個影片中強調自己為「單身狀態」，不過有眼尖網友發現，早在去年周杰倫演場會上，Joeman一件條紋外套就悄悄出賣了他的感情生活，而女主角就是在IG擁有21萬粉絲的網紅「蕭伊」。

Joeman被條紋外套出賣！與蕭伊親密互動不一般

有網友一一盤點兩人私密互動，如蕭伊在去年底參加周杰倫，自拍不小心拍到身旁人的衣服有「兩條白線」，而Joeman當時參加周杰倫演場會時，剛好就穿一件有白線的外套；Joeman去瑞士旅行時，墨鏡反射出疑似「絨毛帽」，剛好也符合蕭伊到瑞士旅遊的穿著。

此外，也有不少粉絲直擊兩人牽手逛街、看在TWICE、aespa演唱會，近期兩人又同時現身杜拜，親密指數破表。

Joeman與蕭伊疑似一起看周杰倫演唱會。圖／翻攝自Threads

Joeman與蕭伊疑似共遊瑞士。圖／翻攝自Threads

Joeman再被乾媽出賣？「心虛」表情完全擋不住

雖然Joeman沒有正面回應，不過他近日上吳淡如節目，兩人暢聊虧損上千萬的心得，談及台股崩跌時，Joeman表示自己正在米蘭旅遊，吳淡如突然追問「就是那次大家說你帶女朋友去的吧」，Joeman當場嚇傻露出尷尬表情，而字幕還特別打上「心虛」兩個字。

隨後吳淡如爆料，稱「以前Joeman交往的對象她都曾見過，現在都沒有了」，Joeman大笑完也緊張地轉移話題，「4月股災米蘭的精品品牌便宜8折、7折左右」，吳淡如繼續追問「你買什麼給女朋友」，Joeman招架不住只好說「我買不下手，我購物的心情會跟資產狀況呈現波動」，被不少網友解讀Joeman已經認愛。

Joeman在吳淡如節目上疑似默認脫單。圖／翻攝自YouTube

繼咪妃、妮婭！「J女郎」一樣是正妹網紅

此次遭點名為新「J女郎」的蕭伊年僅25歲，與37歲的Joeman年紀相差整整一輪，時常在IG分享彩妝、商品使用心得，去年更與韓國藝匠合作，體驗拍攝個人婚紗，在IG吸引超過21萬名粉絲。

蕭伊曾就讀馬偕護專化妝品應用管理科系，過去他曾公開自己隆鼻手術的影片，也分享自己注射玻尿酸、打肉毒的經驗，自誇「整個判若兩人，我覺得我也了勵志」。

蕭伊分享醫美心得。圖／翻攝自蕭伊Threads

蕭伊分享醫美心得。圖／翻攝自蕭伊Threads

蕭伊回應緋聞！怒嗆網友「造謠」喊告

有網友在Joeman、蕭伊的緋聞Threads討論串中，質疑蕭伊於2022年4月開團購，疑似賣假貨名牌鞋，蕭伊也出面回擊，表示當時已經有回覆訊息，表示所有團購主「不知情」都是受害者，並未涉及賣假貨等說詞，怒批「針對網上惡意造謠不實謠言等，目前都已截圖，將會進行提告。」

蕭伊回應假鞋風波。圖／翻攝自蕭伊Threads



