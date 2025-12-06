Joeman新女友遭起底修修臉 清純風變美豔「外型判若兩人」

百萬網紅Joeman（翁雋明）今年7月曬出去米蘭的影片，被網友抓包和新女友同行，更有鍵盤柯南起底他的新歡就是美妝網紅蕭伊，Joeman近日更在乾媽吳淡如的YT節目中默認新戀情。網友考古蕭伊外型撞臉Joeman前任女友Niya妮婭，而蕭伊過去就大方地表示曾多次進廠維修，整張臉從原本的清純風進化為韓系美豔風格，她自己也承認判若兩人。

蕭伊在IG有21萬粉絲，和Joeman的戀情曝光後，網友發現兩人不僅先前都在瑞士蜜遊，現在還剛好人都在杜拜。而蕭伊的社群網站不僅大方分享美妝心得，去年她曾發文問大家：「看得出我做了哪些醫美嗎？把錢投資在自己身上，絕對是最最最值得的事情，有些女孩問我，蕭伊為什麼你不在意被大家討論，還願意直接公開分享，因為我希望藉由我微薄的力量，讓想要去做任何改變或是想要提升自己的女生，都有勇氣跟動力，要說我整形臉啥的都沒差，我很樂意跟大家分享經驗嘿嘿，也歡迎跟我討論」。

蕭伊說：「我有打玻尿酸嘿嘿！法令紋真的沒有！！可能是因為做了鼻子法令紋就變淡欸！！！超扯！」，坦言做鼻子很值得，臉頰有打肉毒桿菌，加上年紀變大、膠原蛋白流失，臉自然變瘦；今年初她又分享之前嬰兒肥時期的舊照，說：「以前嬰兒肥加上沒化妝，現在努力打扮後+科技(整形嘿嘿)，哇哇哇整個判若兩人，我覺得我也很勵志」。

而或許是和Joeman戀情曝光引來許多矚目和流言蜚語，今(6日)凌晨，蕭伊在Threads上發文說：「對人性的失望，就是有人無緣無故地罵你，結果看到朋友去按讚」，有人問：「會不會是誤按到」，她回：「我自己覺得機率偏低」，也有人幫她打氣說：「這種就不叫朋友，頂多就是彼此認識啊，從今往後可以當不認識了」、「那叫朋友嗎？統稱：幽靈人口」、「網路世界別太在意！專注身邊讓妳快樂的人就好」、「不差這種朋友」。

