Joeman新女友「對比照」 本尊坦蕩：說我整形臉沒差！

娛樂中心／饒婉馨報導

百萬網紅Joeman（九妹）在Youtube上擁有276萬人次追蹤，近期被爆出新女友疑似是IG擁有21萬粉絲的網紅蕭伊。她過去曾大方在社群平台分享自己的「醫美前後對比照」，引起網友熱議，連本人都直言：整個判若兩人。





蕭伊放出自己整形「前後對比照」，並坦言：整個判若兩人。（圖／翻攝自 Threads ＠11.sns）









她表示自己只動過隆鼻手術，其她就是注射肉毒桿菌、玻尿酸。（圖／翻攝自 Threads ＠11.sns）

根據網友對比Joeman和網紅蕭伊的IG動態分享，兩人不僅有許多「同框照」的鐵證，IG更新動態也幾乎都在同一個地方。然而，蕭伊過去在社群上分享整形的心路歷程，也再度成為網友關注焦點。她直言，「以前嬰兒肥加上沒化妝，現在努力打扮後＋科技，哇哇哇整個判若兩人」，還表示連自己都覺得很勵志，於是放出多張「對比照」給大家看。有網友提問她臉型變順暢，是否是有填充面中或飲食控制等，蕭伊坦言，「臉變瘦大概是因為年紀到了，膠原蛋白流失，以前太腫了」；她在IG上也曾發過關於韓國隆鼻的影片，還透露咀嚼肌有注射肉毒桿菌，嘴唇有打玻尿酸。













蕭伊對於網友提問，都有問有答，絲毫不避諱。（圖／翻攝自 Threads ＠11.sns）

蕭伊在Threads上也說過，「要說我整形臉啥的都沒差，我很樂意跟大家分享經驗嘿嘿，也歡迎跟我討論ㄛ」。她除了放出前後對比照，還藉此鼓勵大家，花錢投資自己是最值得的事情。當她被網友問，為什麼願意公開分享，還不在意被大家討論？蕭伊則是正向回覆，「因為我希望藉由我微薄的力量，讓想要去做任何改變或是想要提升自己的女生，都有勇氣跟動力」。網友在貼文下的提問、誇獎或質疑，她都欣然接受也常常親自回覆網友。





