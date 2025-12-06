Joeman新女友「整型前後」判若兩人！本人曾發聲認動刀：不怕人說

（記者洪承恩／綜合報導）百萬網紅Joeman（九妹）傳出新戀情，而被點名的對象、擁有21萬IG粉絲的網紅蕭伊，也因大方公開整形心路歷程再次受到關注。從隆鼻、玻尿酸到肉毒瘦臉，她坦言和早期「嬰兒肥＋素顏」的模樣比起來，現在完全像換了個人，自認改變過程很勵志，也不怕被討論。

近期網路瘋傳的爆料指出，Joeman四月的米蘭行是和蕭伊同行，相關「同框鐵證」也被大量挖出。蕭伊雖未正面回應，但過往曾在社群分享整形影片與前後對比照，並說自己努力打扮，加上醫美協助，外貌才會和以前落差這麼大。

廣告 廣告

圖／蕭伊曾在Threads上大方分享整形前後的對比，也歡迎網友來找她討論。（翻攝蕭伊Threads）

現年29歲的蕭伊，念過馬偕護專化妝品應用管理科系，對醫美相當熟悉。她曾公開赴韓國隆鼻的紀錄，也分享玻尿酸改善法令紋與下巴的過程，另外還施打肉毒改善咀嚼肌。她表示臉看起來變瘦，是因為年紀導致膠原蛋白流失，再加上適度修飾才呈現現在的樣子。

圖／蕭伊曾在Threads上大方分享整形前後的對比，也歡迎網友來找她討論。（翻攝蕭伊Threads）

蕭伊多次主動晒出整形前後照，希望鼓勵女生願意投資自己，她認為把錢花在自我提升上最值得。面對外界好奇為何敢這麼坦然，她表示希望利用社群影響力，讓想改變的人更有勇氣，不論是美觀或自信，都能從經驗分享中獲得支持。

不過，隨著戀情傳聞發酵，她也無奈地Threads發文，指稱有朋友看到關於她的謾罵內容竟然按讚，讓她對人性感到失望。有網友安慰這種人不能算朋友，建議她專注在真正支持自己的人身上，蕭伊也回覆認為「誤按」的可能性不高。

更多引新聞報導

已婚老王炫耀「入珠最大顆」 露骨對話流出宛如成人片重擊正宮

愛雅吃外送快吃完「發現碗裡有蟲」！恐怖經歷嚇壞粉絲

