Joeman新女友「整形前」舊照流出！ 網嚇認不出 她認了：整個判若兩人

百萬網紅Joeman（九妹）近日上「乾媽」吳淡如的YouTube節目，認了4月帶新女友去米蘭旅遊。網友近日爆料Joeman新女友是IG擁有21萬粉絲的女網紅蕭伊，並公布大量鐵證照。蕭伊曾PO出整形前後的對比照，讓許多網友認不出來，對此，她也認了「以前嬰兒肥加上沒化妝，現在努力打扮後，加上科技整形，整個判若兩人，我也覺得很勵志。」

蕭伊不諱言有整形，強調「要說我整形臉啥的都沒差，我很樂意跟大家分享經驗，也歡迎跟我討論。」（圖／翻攝自蕭伊Threads）

蕭伊今年29歲，過去念馬偕護專化妝品應用與管理，曾大方PO出去韓國隆鼻影片，在社群透露去打玻尿酸填補法令紋，以前下巴很平也改善；同時還打打肉毒咀嚼肌；嘴凸則是做完鼻子整個改善了；臉變瘦是因為年紀到了膠原蛋白流失，以前太腫。

蕭伊曾PO出整形前後的對比照，讓許多網認不出來，她也認了「整個判若兩人。」（圖／翻攝自蕭伊Threads）

蕭伊也曾大方PO出整形前後的對比照，並勵志寫道，把錢投資在自己身上，絕對是最最最值得的事情，有些女孩問我，蕭伊為什麼你不在意被大家討論，還願意直接公開分享，因為我希望藉由我微博的力量，讓想要去做任何改變，或是想要提升自己的女生，都有勇氣跟動力。蕭伊最後強調，要說我整形臉啥的都沒差，我很樂意跟大家分享經驗，也歡迎跟我討論。

