Joeman新歡整形前嫩照遭挖！蕭伊判若兩人 曾自爆動刀這裡
百萬 YouTuber Joeman（九妹）近日疑似鬆口認愛，在吳淡如的YouTube節目承認待新女友到米蘭旅遊，網友更挖出多張他與網紅蕭伊的同框證據，包括同時出現在演唱會、東京、瑞士等地，甚至在Joeman墨鏡反射中疑似有蕭伊身影，被指她是Joeman的新歡，隨著外界猜測瘋傳，蕭伊的背景、過往風波也被網友重新翻出討論。
舊爭議被挖 蕭伊親上火線逐一回應
有網友在Threads表示得知 Joeman疑似新歡是蕭伊後「笑不出來」，並提及她與前任的蝦皮分潤糾紛、團購假鞋等爭議。對此，蕭伊直接回擊：「分潤事件對方最後還我38萬，這怎麼會是我的錯？」針對假鞋爭議，她指法院已認定「團購主並不知情，因此未涉販售假貨、詐欺」，並強調惡意造謠內容已截圖，後續將委託律師提告，態度相當強硬。
整形過往大方公開 蕭伊：投資自己最值得
蕭伊曾經整形的過往也被挖出來，她過去曾公開隆鼻、填補法令紋、咀嚼肌肉毒等醫美過程，也分享自己從嬰兒肥到五官立體的整形前後對比照，她表示外型改變是努力打扮加上整形，並坦言：「把錢投資在自己身上，絕對是最最最值得的事情。」她強調自己不在乎外界評論，「我希望藉由我微薄的力量，讓想要去做任何改變，或是想要提升自己的女生，都有勇氣跟動力。」
蕭伊公開隆鼻與微整細節 與Joeman有相似經驗
蕭伊過去就讀馬偕護專化妝品應用與管理，還曾分享過去韓國隆鼻的影片，並在社群平台表示自己去打玻尿酸填補法令紋，下巴也變得更翹，也曾打過肉毒咀嚼肌，過去她曾有嘴凸的問題，在做完鼻子後也獲得改善，臉蛋變瘦則是膠原蛋白流失，「要說我整形臉都沒差，我樂意跟大家分享，也希望鼓勵想變好的女生。」過去Joeman也曾將自己整形的過程拍成影片分享，兩人似乎在此有不少共同話題。
