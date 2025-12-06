Joeman新歡是她？蕭伊整形前舊照曝光 曾認「判若兩人」

在IG擁有21萬粉絲的網紅蕭伊，近日因與百萬YouTuber Joeman傳出戀情引發熱議，而她過去曾在社群平台大方分享整形經歷，自認與過去模樣「整個判若兩人」。

Joeman（右）近日遭爆料新女友疑是蕭伊（左）。（圖／翻攝自蕭伊、Joeman IG）

蕭伊曾分享整形前後對比照。（圖／翻攝自蕭伊Threads）

蕭伊曾分享隆鼻前的照片。（圖／翻攝自蕭伊Threads）

蕭伊透露曾注射玻尿酸填補嘴唇。（圖／翻攝自蕭伊Threads）

蕭伊曾透露赴韓國隆鼻，以及注射玻尿酸填補嘴唇、施打肉毒桿菌瘦咀嚼肌，並在Threads曬出整形前後的對比照，表示「把錢投資在自己身上，絕對是最值得的事情！要說我整形臉啥的都沒差，我很樂意跟大家分享經驗，也歡迎跟我討論。」她也稱過去因嬰兒肥、加上素顏拍照，外貌與現在判若兩人，「我覺得我也很勵志」。

蕭伊6日發文。（圖／翻攝自蕭伊Threads）

此外，蕭伊近日遭大批網友猜測是Joeman新女友，雖然至今並未公開回應此事，但6日卻在Threads發文「對人性的失望，就是有人無緣無故地罵你，結果看到朋友去按讚。」疑對好友看到流言蜚語卻按讚的行為感到震驚。

對於有人詢問：「會不會是誤按到？」她回覆：「我自己覺得機率偏低。」也有網友為她打氣：「這種就不叫朋友，頂多就是彼此認識啊，從今往後可以當不認識了」、「那叫朋友嗎？」、「有些人適時看清本性，暫時遠離也是不錯的」、「網路世界別太在意！專注身邊讓妳快樂的人就好」、「不差這種朋友」。

