Joeman新歡發聲！鬧翻前任「賣假貨黑料」遭起底 爆氣反擊不忍了

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber Joeman爆交往網美蕭伊。（圖／翻攝自蕭伊IG）

百萬YouTuber Joeman（九妹）過去曾先後和實況主咪妃、妮婭Niya交往，無奈戀情都無疾而終，自前（2023）年7月無預警分手妮婭後，Joeman的感情狀態始終備受關注。近日有網友發現，Joeman的新女友疑似就是網美蕭伊，除了兩人約會鐵證全被挖出，女方過去爭議也遭起底，隨著輿論延燒，蕭伊本人也不忍發聲了。

蕭伊過往遭起底。（圖／翻攝自蕭伊IG)

美妝網紅蕭伊經常分享美妝保養、穿搭等日常，IG坐擁21萬粉絲追蹤，人氣居高不下。然而，隨著和Joeman的約會證據遭挖，蕭伊3年前團購球鞋爆假貨的爭議也再度被提起。有網友貼出與蕭伊的對話紀錄，表示：「那蕭伊可以先處理air force假貨事件嗎？都三年了。」回顧這起球鞋爭議，當時許多網紅開團團購球鞋，沒想到後續卻被踢爆是假貨，作為團購主的蕭伊雖然也算是受害者，但後續處理態度似乎讓網友頗有微詞。

對此，蕭伊不甘示弱直球回應，指出自己當時已回覆該名網友，也有清楚說明處理方式，確切處理方式至今仍然放在IG精選動態，後續處理也已委託律師辦理，此外，蕭伊也強調，當時法院最終結果為「團購主並不知情，因此未涉及『販售贗品、仿冒品、假貨、詐欺』等說詞」。

蕭伊不甘示弱一一反擊。（圖／翻攝自蕭伊Threads）

然而，除了球鞋爭議被重提，蕭伊過往戀情也被翻出，一名網友在Threads表示，本來很想恭喜Joeman展開新戀情，但看到對象是蕭伊瞬間無言以對，該名網友提起蕭伊鬧翻前任的蝦皮分潤事件，感嘆：「每次都要鬧得全網皆知…Joeman真的值得更好的吧…」對此，蕭伊還原事實經過，表示前任後來將積欠的38萬元還清，語帶無奈反嗆：「這樣是我的錯嗎？對不起，我不該要錢，欠錢的人最大，應該要閉嘴！那你可以借我錢嗎？」

