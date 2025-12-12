Joeman朝聖TWICE「跑到高雄巨蛋」錯過彩排！ 掀兩派網友論戰

Joeman。（圖／翻攝YouTube）

Joeman最近影片分享追星TWICE的糗事，雖然買到VIP的票，可以提早進場觀看彩排，卻因為把地點記成高雄巨蛋，讓他錯失看彩排的機會，現在回想起來讓他覺得有點虧，影片內容曝光後，在網路上掀起論戰。

Joeman當天約莫3點5分就到左營高鐵站，3點20幾分就順利抵達高雄巨蛋，當他膽心期待走到會場時，卻發現周遭氣氛異常，他想說「奇怪了，氣氛不對，怎麼都沒有TWICE的照片啊？」在現場繞了5分鐘之後，才發現高雄巨蛋辦的是伍佰演唱會，並非TWICE，硬生生錯過彩排入場時間，讓他忍不住大嘆：「好虧。」

對於Joeman跑錯地點一事，有網友認為身為觀眾，卻犯了不該犯的錯，而他的VIP票來源，也讓不少人質疑，但也有另外一派認為，這是他的個人失誤，不懂其他人為何要如此激動。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導