Joeman減掉30公斤！醫解析4關鍵：不容易復胖
Youtuber Joeman近期成功瘦身並穩定維持體重在70公斤，在網路社群引起廣泛討論。過去曾經歷多次復胖困擾的他，這次的減重成果格外受到關注。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在分析其減重方法後，於臉書發文表示，雖然Joeman的方式並非專業減重計畫，但觀念正確且貼近一般民眾生活型態，確實具有參考價值。
蔡明劼醫師整理出Joeman瘦身成功的第一個關鍵為「熱量赤字」原則。Joeman在減脂期間特別強調，攝取熱量必須小於消耗熱量，目前每日熱量攝取控制在1600至1800大卡之間。醫師特別提醒，熱量赤字不宜過大，否則容易造成肌肉流失，反而不利於長期體重維持。在飲食選擇上，Joeman以原型食物與乾淨碳水化合物為主要來源，偶爾攝取少量零食以維持心理平衡。蔡明劼醫師表示，這種飲食模式與臨床建議高度一致，穩定減少熱量攝取並保持營養均衡，才是長久維持體重的關鍵。
第二項重要因素為「間歇性斷食」的應用。Joeman採用168斷食法協助減重，將進食時間限制在8小時內。然而他也強調執行時必須循序漸進，避免因胃酸分泌失衡導致消化不良，或血糖驟降造成身體不適。蔡明劼醫師補充說明，間歇性斷食對部分民眾確實有效，但並非萬靈丹，本質上是一種進食節奏的管理方式。醫師特別提醒，患有糖尿病、胃潰瘍或作息不穩定者，不建議貿然嘗試此方法。
第三個關鍵點在於「壓力性飲食」的覺察與管理。Joeman坦承過去曾因壓力過大導致復胖，深夜暴食成為情緒宣洩的出口。蔡明劼醫師指出，許多人面臨類似困擾，若長期依賴食物紓解壓力，應積極尋求心理支持或建立替代機制。醫師建議可透過運動、冥想或社交活動等方式，找到更健康的壓力釋放管道。
最後一項成功要素是「運動與蛋白質補充」的搭配執行。在運動選擇上，Joeman偏好「緩坡走」取代跑步，認為這種方式能有效燃燒脂肪，同時不會對關節造成過度負擔。在蛋白質攝取方面，他以體重乘以1.5克為基準計算每日所需量，約為100克蛋白質，透過天然食物或蛋白粉補充達到目標。蔡明劼醫師強調，減脂過程最擔心的是肌肉流失，適量的蛋白質攝取配合阻力運動，有助於維持基礎代謝率，確保減重效果。
蔡明劼醫師總結評論，除了對168斷食法持保留態度外，Joeman分享的其他減重心法，包括熱量赤字控制、充足蛋白質攝取、正視並解決壓力問題、選擇適合的燃脂運動等，都是醫學界一再強調的減重重點。
其他人也在看
非洲豬瘟2輪防疫階段 陳大田：增設疫區圍網堵擴散
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 非洲豬瘟疫情自22日爆發至今，已進入第2輪防疫階段，台中市政府啟動跨局處防疫應變機制，除台中農業局及環保局第一時間投入防疫作業外，建設局30日配合防疫需求，動員人力與機具，於疫區增設防塵網，並在文山掩埋場設置乙種圍籬，採鋼筋打入支撐以提升穩固性；今（31）日將再支援吊車作業，協助完成上部圍設，有效阻隔鳥類等動物進入疫...匯流新聞網 ・ 6 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 8 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
番茄每天吃1顆，降血壓、抗發炎、護攝護腺！「這樣吃」效果翻倍 醫大推
「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句老話，其實背後藏著真相！在營養師與心臟科醫師眼中，番茄絕對不是普通蔬果，而是幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手。炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，一碗番茄沙拉或一杯冰番茄汁，不只能解渴消暑，更能為全身健康加上一道盾牌。 吃番茄 血壓更穩、發炎更少 根據《European Journal of Preventive Cardiology》在2024年的研究指出，在7056名高心血管風險長者中發現，每日攝取110克以上番茄者，其罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%。不只如此，血壓數值（特別是舒張壓）也有明顯下降，尤其對一級高血壓患者幫助顯著。此外，《Clinical Nutrition ESPEN》在2022年的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能顯著降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎問題，如肥胖、心血管病、胰島素阻抗等具有潛在益處。營養師媽媽曉晶的生活筆記總結，番茄不只是「補充維他命」，更是「降低發炎、守住血壓」的超級幫手！ 連泌尿科醫師也愛番茄？ 攝護腺保健的天然好幫手 番茄不只是「心臟科醫師的寶貝」，它也是許多泌尿科常春月刊 ・ 6 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 3 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 2 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 8 小時前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 1 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬粉熱量低？「料理方式錯誤」恐增高血壓風險
秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。中天新聞網 ・ 23 小時前
1碗綠豆湯就能「無痛燃脂」！醫授3策略打造腸道燃脂工廠 3招幫你養好菌
研究顯示，抗性澱粉竟能啟動「自然減重機制」。最新發表於《Cell Metabolism》期刊的研究證實，當腸道中的擬桿菌遇上高纖食物產生的乙酸時，能有效減少肝臟與內臟脂肪，達到類似低碳飲食的效果。這種健康2.0 ・ 1 天前
麵包「先冷凍再烤」比較健康？專家給答案 這1種吃法照樣血糖飆、還會變胖
很少有食物能像麵包一樣讓人如此喜愛、甚至渴望——這個令人安心的主食，我們一次又一次地伸手去拿。可能你常看到有人聲稱，只要把麵包冷凍、烘烤，或先冷凍再烘烤，就能讓普通的一片麵包升級成「超健康版本」。對此，「delish」網站上一名營養師（也是一位看過不少飲食流行趨勢的麵包愛好者），用事實來澄清，幫大家切開這些鬆散的謠言。先來看看冷凍或烘烤麵包時，實際上會發生什麼事。這些方法真有傳說中的效果，還是只是一半真一半假呢？ 冷凍麵包的祕密 其實，當你把麵包放進冰箱冷凍時，背後有一些有趣的科學原理。研究發現，冷凍麵包確實有點科學依據。當麵包被冷凍時，裡面的澱粉會發生一種稱為回凝作用（retrogradation）的化學過程。回凝作用聽起來很專業，其實就是麵包烘焙完成、冷卻後，澱粉分子會自然重新排列。而在冷凍時，這種排列過程會加速，使部分可消化的澱粉「結晶化」，轉變成身體無法完全消化的形態，也就是抗性澱粉（resistant starch）。 什麼是抗性澱粉？ 抗性澱粉簡單來說就是「人體不易消化的澱粉」。它不像一般澱粉那樣被分解成糖並吸收，而是更像膳食纖維，能相對完整地通過腸道，並成為腸道好菌的食物常春月刊 ・ 6 小時前
發生率=死亡率 坣娜傳因「癌王」胰臟癌離世 醫：3類食物是元兇
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），傳出早在本月16日就因病去世。根據《ET新聞雲》報導，原先以為是紅斑性狼瘡，但知情人士透露真正死因是胰臟癌。胰臟癌有「癌王」之稱，醫師指出，常吃3類食物，將導致罹患胰臟癌機率增加8成。中時新聞網 ・ 1 天前
鯖魚、秋刀魚...6種魚恐藏毒！想預防組織胺中毒，食藥署教1招毒性降九成
吃魚後全身發癢、臉紅或肚子不舒服？小心，可能是組織胺中毒！鮪魚、鯖魚、秋刀魚等魚類，如果鮮度不佳，可能引發中毒。快來看看怎麼吃得安心，遠離中毒風險！症狀像過敏！這些魚保存不當，恐釀組織胺中毒鮪魚、鯖魚、鰹魚等魚類因含血合肉較多，游離組胺酸含量相對較高，一旦保存不當（貯放在高於15～20℃ 的環境中）......詳全文良醫健康網 ・ 7 小時前