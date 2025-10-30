Joeman減掉30公斤！醫解析4關鍵：不容易復胖

Youtuber Joeman近期成功瘦身並穩定維持體重在70公斤，在網路社群引起廣泛討論。過去曾經歷多次復胖困擾的他，這次的減重成果格外受到關注。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在分析其減重方法後，於臉書發文表示，雖然Joeman的方式並非專業減重計畫，但觀念正確且貼近一般民眾生活型態，確實具有參考價值。

蔡明劼醫師整理出Joeman瘦身成功的第一個關鍵為「熱量赤字」原則。Joeman在減脂期間特別強調，攝取熱量必須小於消耗熱量，目前每日熱量攝取控制在1600至1800大卡之間。醫師特別提醒，熱量赤字不宜過大，否則容易造成肌肉流失，反而不利於長期體重維持。在飲食選擇上，Joeman以原型食物與乾淨碳水化合物為主要來源，偶爾攝取少量零食以維持心理平衡。蔡明劼醫師表示，這種飲食模式與臨床建議高度一致，穩定減少熱量攝取並保持營養均衡，才是長久維持體重的關鍵。

第二項重要因素為「間歇性斷食」的應用。Joeman採用168斷食法協助減重，將進食時間限制在8小時內。然而他也強調執行時必須循序漸進，避免因胃酸分泌失衡導致消化不良，或血糖驟降造成身體不適。蔡明劼醫師補充說明，間歇性斷食對部分民眾確實有效，但並非萬靈丹，本質上是一種進食節奏的管理方式。醫師特別提醒，患有糖尿病、胃潰瘍或作息不穩定者，不建議貿然嘗試此方法。

第三個關鍵點在於「壓力性飲食」的覺察與管理。Joeman坦承過去曾因壓力過大導致復胖，深夜暴食成為情緒宣洩的出口。蔡明劼醫師指出，許多人面臨類似困擾，若長期依賴食物紓解壓力，應積極尋求心理支持或建立替代機制。醫師建議可透過運動、冥想或社交活動等方式，找到更健康的壓力釋放管道。

最後一項成功要素是「運動與蛋白質補充」的搭配執行。在運動選擇上，Joeman偏好「緩坡走」取代跑步，認為這種方式能有效燃燒脂肪，同時不會對關節造成過度負擔。在蛋白質攝取方面，他以體重乘以1.5克為基準計算每日所需量，約為100克蛋白質，透過天然食物或蛋白粉補充達到目標。蔡明劼醫師強調，減脂過程最擔心的是肌肉流失，適量的蛋白質攝取配合阻力運動，有助於維持基礎代謝率，確保減重效果。

蔡明劼醫師總結評論，除了對168斷食法持保留態度外，Joeman分享的其他減重心法，包括熱量赤字控制、充足蛋白質攝取、正視並解決壓力問題、選擇適合的燃脂運動等，都是醫學界一再強調的減重重點。

