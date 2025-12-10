Joeman減重血淚史揭秘！醫示警：長期壓力致皮質醇分泌 劫持食慾開關引發「壓力性飲食」





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】知名YouTuber Joeman日前分享自己從103公斤減至71公斤的歷程，過程中雖然嚴格執行168斷食法，體重卻一度反彈，甚至在睡前出現狂吃的行為。直到他嘗試使用瘦瘦針抑制食慾時，意外發現自己變得暴躁易怒，才驚覺原來「壓力性飲食」正是導致反覆復胖的主因。台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任指出減重不只是熱量進出的數學題，心理壓力對體重的影響往往被低估，卻可能成為減重失敗的關鍵因素。



壓力劫持食慾開關 導致大腦渴望碳水



當身體感受到壓力時，腎上腺會分泌皮質醇這種壓力荷爾蒙。林毅欣主任表示短暫壓力會抑制食慾，但長期壓力則會刺激大腦持續分泌皮質醇，這會抑制胰島素的作用，讓糖分無法進入細胞。此時細胞會誤判為養分不足而發出飢餓訊號，刺激大腦提高攝取碳水化合物的慾望，同時促使蛋白質與醣類轉化為脂肪儲存，特別容易堆積在腹部。

美國心理學協會調查發現，高達4成的人會藉由進食來紓壓，其中有一半的人每週選擇的都是高熱量垃圾食物；值得注意的是，芬蘭研究指出睡眠不足6小時會增加情緒性進食風險，因為休息不足時大腦難以做出理性的食物選擇，更容易尋求食物慰藉。



找回身體的自主權！ 從自我覺察開始



要擺脫壓力性飲食的惡性循環，林毅欣主任建議第一步是學會辨識真正的飢餓，在想吃東西之前先問自己：多久前吃過東西、身體是否有飢餓感、還是只是感到煩躁或疲累。真正的生理飢餓是逐漸產生的，而情緒性飢餓往往來得突然且強烈，會特別渴望某種特定食物。可以建立屬於自己的「舒心組合清單」，例如閱讀喜歡的書、與朋友通話或進行引導式冥想，在壓力來臨時有其他選擇取代進食。同時要維持規律的飲食時間，特別是早午餐不能省略，避免晚上過度飢餓而失控暴食。



林毅欣主任提醒選擇低加工的天然食物如瘦肉、蔬果和高纖碳水化合物，這些營養食物能調節情緒、穩定血糖，讓身體較不易受情緒性進食侵害。最重要的是正視壓力來源，必要時尋求身心科或營養師的專業協助，從根本解決問題，才能真正打破復胖循環。



