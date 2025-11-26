Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到

YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！

Joeman強調，每個人的身體狀況都不相同，以他個人來說，覺得「吃比運動更重要」，飲食對體重的影響約佔七八成。他曾經一周運動六次，體重卻沒有降低，於是開始思考自己重點到底要放在「增肌」還是「減脂」，後來便決定採用168斷食法，先達到減脂的目的。

Joeman認為減脂的重點主要在於飲食。（圖片來源：YouTube Joeman）

Joeman分享自己的執行方法，平時白天都不吃東西，到了晚上才吃兩餐。起初體重確實降低，但後來他就發現身體並不能良好負荷，一來有時白天拍片還是需要吃東西，很容易造成消化不良；二來血糖波動也比較大，偶爾會造成疲倦、頭暈等症狀。

更關鍵的是，Joeman雖然一天只吃兩餐，但常常到了睡前就開始狂吃，甚至一度吃到體重反彈。他一開始沒有意識到問題，以為只是意志力不足，直到兩年前嘗試用瘦瘦針抑制食慾，結果脾氣卻變得暴躁、易怒，才驚覺平時都靠飲食在紓壓，「壓力性飲食」正是造成復胖的原因！

Joeman近年才察覺自己會因為壓力大而進食。（圖片來源：YouTube Joeman）

Joeman諮詢醫師，認為最好的改善方式就是「想辦法把壓力源解決掉」，除了尋求身心科諮詢之外，也進一步調整飲食。他現在依然在執行間歇性斷食，但每日第一次進食都選低GI的原型食物，並認真計算每日攝取熱量，就算偶爾放縱自己吃睡前零食，也會儘量挑熱量較低的種類，目前已經重新回到71公斤。

雖然在飲食上特別費心思，但Joeman也沒有荒廢掉運動，就算工作很忙，每周依然會上健身房一兩次。如果覺得訓練量不足，他就提升有氧運動的比例，例如跑步或是「緩坡慢走」，後者是他非常推薦的運動，每次走40分鐘到1小時，對於消耗脂肪也很有幫助。

