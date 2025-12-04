Joeman爆交往正妹網紅！同遊瑞士「墨鏡反射她身影」 大量鐵證照流出

娛樂中心／綜合報導

網友爆料Joeman新女友是擁有20萬IG粉絲的女網紅蕭伊，Joeman在瑞士戴太陽眼鏡反射出蕭伊身影。（圖／翻攝自Joeman、蕭伊IG）

百萬網紅Joeman（九妹）曾先後和實況主咪妃、妮婭Niya交往，無奈戀情都無疾而終，感情狀態始終備受關注。Joeman近日上「乾媽」吳淡如的YouTube節目，認了4月帶新女友去米蘭旅遊。有網友今（4日）爆料Joeman新女友是擁有20萬IG粉絲的女網紅蕭伊，並曬出大量鐵證照，可見Joeman在瑞士戴太陽眼鏡反射出蕭伊身影。

Joeman在瑞士自駕開車，蕭伊則PO出坐在副駕上的照片，前面的車根本就長得一模一樣。（圖／翻攝自Joeman、蕭伊IG）

Joeman與蕭伊還在瑞士一起吃同一盤肉醬義大利麵。（圖／翻攝自蕭伊IG、Joeman YouTube）

有網友在Threads曬出Joeman與女網紅蕭伊疑交往的大量鐵證照。畫面中，Joeman在瑞士所戴的太陽眼鏡反射出蕭伊身影，而蕭伊的IG也出現相同場景，並配文「仔細品嘗中」。小倆口還曾同一時間現身日本東京；Joeman與蕭伊去年還一起去大巨蛋看周杰倫演唱會，當時蕭伊在IG貼出的照片，拍到身旁Joeman當天所穿的黑外套袖子，而Joeman則在IG寫道「看完周杰倫啦！根本是回憶組曲，來賓超驚喜，幸福的夜晚。」

Joeman與蕭伊去年還一起去大巨蛋看周杰倫演唱會，當時蕭伊在IG貼出的照片，拍到身旁Joeman當天所穿的黑外套袖子。（圖／翻攝自蕭伊、Joeman IG）

蕭伊在去年五月曾在社群PO出與Joeman的合照，她當時寫道「大家都放跟柯震東的合照，那我放跟瘦九妹的（瘦20公斤好）。」（圖／翻攝自蕭伊IG）

除此之外，Joeman在瑞士自駕開車搭火車，蕭伊則PO出坐在副駕的照片，前面的車根本就一模一樣；小倆口還在瑞士一起吃同一盤肉醬義大利麵，然後每次蕭伊發文，Joeman都很快按讚，每篇都有按，最近又看到2人同發去杜拜的文。PO文一出，有其他網友爆料，上次去高雄看TWICE也遇到Joeman與蕭伊一起搭同一班高鐵。另外，有網友挖出蕭伊去年五月在社群PO出與Joeman的合照，她當時寫道「大家都放跟柯震東的合照，那我放跟瘦九妹的（瘦20公斤好）。」兩人關係引發討論。

