Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機

娛樂中心／李汶臻報導

百萬網紅Joeman在Youtube上擁有276萬人次追蹤。熱衷投資的他，近年來除了研究海外房地產外，台積電、特斯拉等股票以及虛擬貨幣也是他的投資標的。他日前登上「乾媽」、作家吳淡如的YT節目分享自己的投資成果，坦言自己今（2025）年4月在面對股災時，情緒一度陷入低潮，並透露自己投資這檔股票，光是建倉一個季度就讓他慘虧千萬元。此外，對於Joeman先前被爆出有新女友，且帶著對方快閃義大利米蘭遊玩一事，吳淡如在節目中追問一句，Joeman當下超真實的反應，再度引發網友熱議。

Joeman買這股「建倉1季度」慘虧千萬！不賣台積電「真實價碼」全公開

Joeman先前上傳遊歐影片，被網友懷疑並非獨旅，更有人猜測他時帶新歡出遊。（圖／翻攝自Joeman@YT）





Joeman的感情生活持續備受外界關注，他今年7月上傳遊歐影片，其中在義大利米蘭運河旁用餐的片段流出後，遭網友抓包疑似帶新歡同行。吳淡如在最新影片中也問及「乾兒子」的感情話題，她笑虧Joeman以前都會帶女友給她看，但「現在沒有了」。Joeman當下並未急著否認，只是心虛大笑，接著說米蘭的精品很便宜，吳淡如趁機追問「買了什麼給女友？」，Joeman秒回「我買不下手」，坦言當時股市崩跌、影響資產狀況，進而也讓自己的購物情緒有所波動。而在被問到「那有吃米其林？」，Joeman表示也「沒有」，並透露自己只買了10歐元的披薩。





Joeman買這股「建倉1季度」慘虧千萬！不賣台積電「真實價碼」全公開

Joeman被問到新女友話題，在鏡頭前露出心虛笑容。（圖／翻攝自YT@吳淡如人生實用商學院）





吳淡如談到這裡，也趁機強調投資心態穩定以及長期投資的重要性；她建議心態一定要穩定，「就像每天換女友也是很累的」，Joeman聽完後接著撇清「這沒體驗過不知道」。此外，Joeman作為4月全球股市動盪的「受災戶」之一，他此次也在影片中公開自己的投資部位。他透露，自己今年1月、2月時開始建倉買特斯拉，他在300多的價位進場，之後經歷4月的股災，讓他帳面損益達「負台幣上千萬」。至於被問到如今手握多少張台積電股票？Joeman透露自己平均成本回到600初，目前手上還幾十張沒賣掉。





Joeman買這股「建倉1季度」慘虧千萬！不賣台積電「真實價碼」全公開

Joeman（左）向吳談如（右）透露自己長期持有台積電，目前還幾十張沒賣掉。（圖／翻攝自YT@吳淡如人生實用商學院）





《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：Joeman買這股「建倉一季」慘虧千萬！不賣台積電「真實價碼」全公開

