Joeman爆新戀情！女友蕭伊曾曬「整形前舊照」大方認：判若兩人

Joeman被爆戀情，女友疑似是網紅蕭伊。翻攝自兩人IG



百萬YouTuber Joeman（九妹）近來被爆新戀情，網友循線起底，發現他的新女友疑似是擁有21萬粉絲、現年29歲的女網紅蕭伊。兩人今年4月一同前往義大利米蘭與瑞士旅遊，近期還同時現身杜拜，IG貼文背景、時間點高度重疊，引發網友熱烈討論。

眼尖網友比對照片後發現，兩人有好幾張旅遊照的場景、角度相似度極高，甚至有人從Joeman墨鏡反光中，辨認出疑似蕭伊的毛絨帽，和她IG的穿搭完全相同，成為網友口中的「同框鐵證」。此外，兩人也曾一同參加演唱會，互動細節逐一被網友挖出。

今年29歲的蕭伊曾就讀馬偕護專化妝品應用與管理科，個性直率，她還曾大方公開自己做過的醫美項目，包括包含去韓國隆鼻、注射玻尿酸修飾法令紋與下巴、肉毒桿菌瘦咀嚼肌等。

蕭伊曾大方分享自己整型前的舊照。翻攝自Threads

蕭伊還曬出整形前後對比照，寫道「把錢投資在自己身上，絕對是最最最值得的事情。」她直言，自己過去因嬰兒肥、加上素顏拍照，外貌與現在「判若兩人」，但也強調臉變瘦部分與年齡膠原蛋白流失有關。

她強調，自己是希望讓更多想改變、想變更好的女生獲得勇氣，也不避諱外界評論，「要說我整形臉都沒差，我很樂意跟大家分享經驗，也歡迎討論。」過去她曾因與前任男友的代購分帳問題起爭執，也曾引發關注。

