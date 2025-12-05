Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。

Joeman疑似熱戀蕭伊。（圖／翻攝自蕭伊Threads）

Joeman激瘦30多公斤，近日與杜拜著名地標哈里發塔合影，一雙單眼皮、酒窩與瓜子臉神似林俊傑。不僅本人自稱「林俊傑來杜拜」，網友也紛紛直呼「林俊傑我愛你」、「JJ要在杜拜寫歌嗎」、「認真不知道那是林俊傑還是九妹」。

廣告 廣告

Joeman近照撞臉林俊傑。（圖／翻攝自Joeman臉書）

感情部分，網友則挖出多張Joeman與蕭伊疑似戀愛鐵證，包括去年底一同欣賞周杰倫大巨蛋演唱會，以及同時間現身日本東京、瑞士等；其中Joeman瑞士旅遊照，墨鏡更反射疑似蕭伊的身影，關係似乎非比尋常。

更多三立新聞網報導

Andy老師分手家寧1年！突曬「神秘女伴」曖昧發聲 網全湧入祝福

小S錄音爆哭全被拍！賈永婕淚崩揭內幕 「緊緊擁抱」4字說不出口

趁熊熊不在…閨密「腳勾她男友下體」提議3人同床！挑逗行為全曝光

志祺七七公開AI吻照！鐵粉曝真相「早已結婚多年」一票網友全嚇壞

