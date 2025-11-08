Joeman甩肉30公斤 「4大減重技巧」連醫師都讚賞
知名YouTuber「Joeman」因健康亮紅燈，下定決心調整體態，成功從100多公斤減至70公斤，甩肉30公斤且不再復胖。他將減重心路歷程製作成影片分享，獲得新陳代謝內分泌及肥胖症專科醫師蔡明劼讚賞，指出Joeman的減重方式非常標準，是連一般人都能實踐的有效成功案例，整體上有四個成功要點。
「熱量赤字」是減重不變的定律
蔡明劼表示，Joeman強調「減肥時飲食比運動更重要」是非常關鍵的觀念。對於原本明顯肥胖的Joeman而言，因難以同時兼顧增肌和減脂，所以他選擇「先減脂」策略，在體重下降後，視覺和心理上的成就感更顯著。此外，「熱量赤字」是減重不變的定律，Joeman在減重過程中將每日攝取熱量控制在1600至1800大卡左右，確保製造出熱量赤字。醫師也提醒，熱量赤字不宜過大，否則會快速流失肌肉。
「168間歇性斷食法」輔助
Joeman曾分享他使用「168間歇性斷食法」輔助減重的經驗。他提供一個小技巧：只要逼自己不吃，久了胃酸分泌會適應，飢餓感會延後，他甚至可以撐到下午四五點才開始感到飢餓。然而，蔡明劼提醒，若身體已習慣斷食期間不分泌胃酸，一旦因工作或其他因素突然在中午進食，可能導致消化不良，甚至引發「糖暈」，出現頭暈、疲勞等不適感。因此執行間歇性斷食時，仍需注意飲食規律性。
克服「壓力性飲食」
Joeman也坦言曾有一段復胖期，主因是壓力太大，導致白天不餓卻在睡前狂吃宵夜。他最終意識到這並非意志力問題，而是心理壓力問題，解決方法是正視並解決壓力源。蔡明劼認為，「壓力性飲食」是許多人減肥失敗的隱形原因，當工作、家庭、婚姻壓力爆棚，飲食便成為唯一宣洩出口。醫師建議，若找不到壓力出口，應尋求專業諮詢，將壓力排解，才能讓減重之路走得長久。
補充蛋白質來保護肌肉
蔡明劼強調，雖然飲食是減重主力，但運動仍不可或缺。Joeman推薦的「緩坡走」運動，燃燒脂肪效果極佳，雖需花較長時間，但對不喜歡跑步的人來說非常適合。由於減脂過程難免流失肌肉，因此需大量補充蛋白質來保護肌肉。
醫師總結，除了168斷食需格外注意外，Joeman採用的「熱量赤字、攝取蛋白質、正視並解決壓力、燃脂運動」等方法，都是有效且健康實用的減重方式，比網路謠傳的奇葩減肥法更安全，可能鼓勵更多人下定決心開始瘦身，找回健康體態。
