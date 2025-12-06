Joeman疑熱戀蕭伊！遊杜拜「撞臉林俊傑」激瘦近照曝光

百萬YouTuber Joeman近日被網友猜測疑與在IG擁有21萬粉絲的網紅蕭伊相伴岀遊，感情生活再度引發熱議。雖然2人目前均未回應此事，但Joeman 5日在社群平台PO岀至杜拜旅遊的近照，因「撞臉」金曲歌王林俊傑，而被網友留言「修煉愛情」、「JJ要在杜拜寫歌嗎」。

Joeman（左）近日遭爆料新女友疑是蕭伊（右）。（圖／翻攝自蕭伊、Joeman IG）

Joeman近照撞臉林俊傑。（圖／翻攝自Joeman IG）

Joeman 5日發文。（圖／翻攝自Joeman IG）

Joeman 5日分享多張前往杜拜旅遊的照片，而他幽默自稱其中1在哈里發塔前拍攝的照片，是「林俊傑來杜拜」，網友則紛紛在貼文留言︰「林俊傑我愛你」、「瘦身太成功」、「真的好像」、「認真不知道那是林俊傑還是九妹」、「這麼巧，蕭伊也在杜拜」、「等網友解析玻璃反光」。

廣告 廣告

日前有眼尖的網友挖出Joeman與蕭伊2024年底疑一同欣賞周杰倫大巨蛋演唱會，以及曾同時間現身日本東京、瑞士等地。其中Joeman在瑞士旅遊時配戴的墨鏡，鏡面反射出疑似蕭伊的身影，而讓兩人的關係引發討論。

延伸閱讀

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱