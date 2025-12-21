Joeman瘦到變男神！ 幕後推手揭他「醫美3年驚人花費」

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅Joeman曾在頻道中公開自己「8年前到現在」的外貌對比照，他不僅身形明顯瘦了一圈，整體輪廓與五官也變得更加立體精緻，被不少粉絲封為「進化版Joeman」。而Joeman的醫美主治醫師鄭黃中宇，日前與家醫科醫師陳君琳一同出席活動時透露，Joeman自2022年至2025年間，累計投入約30萬至40萬元進行醫美保養。

鄭黃中宇表示，Joeman是在成功瘦身後才開始接受醫美療程，因此治療重點並非單純追求外貌改變，而是著重改善減重後可能出現的臉部鬆弛與下垂問題。

鄭黃中宇指出，Joeman曾施作的項目包括鳳凰電波、音波拉提、皮秒雷射以及水光針等。其中，鳳凰電波與音波主要用於緊實輪廓，皮秒雷射與水光針則著重提升膚質與整體氣色，讓外觀更加自然、有精神。他也笑說，自從Joeman在頻道中公開分享診所經驗後，前來諮詢的民眾明顯增加，診所門診量也因此變得相當忙碌。

而外界也好奇Joeman快速瘦身是否有風險存在？專長代謝與肥胖治療的醫師陳君琳表示，維持肌肉量是避免復胖的核心，「40歲後，肌肉會加速流失，而快速減重更會加劇此問題，特別是對於肌少型肥胖者、年長者等。」她建議大家需提早「儲備肌肉」，即使使用減重針劑，在初期也需要搭配肌力訓練，用來突破停滯期或避免復胖。

醫師陳君琳體重最高曾高達90公斤，她也無私分享自己「減重不復胖」的三原則，「充足的蛋白質攝取(每公斤體重約1.4-1.6克)、良好睡眠(每日至少6到8小時)，以及有效的肌力訓練。」

