Joeman看「TWICE台灣場」突喊一句！粉絲怒退訂

有台灣成員周子瑜的南韓天團TWICE日前首度來到高雄開唱，門票幾乎一票難求，也有許多名人到場觀賞表演，百萬訂閱YouTuber Joeman近日就在最新影片分享，自己到高雄看TWICE演唱會時，竟跑錯場地，錯失能觀看彩排的難得機會。此話一出，竟引發大批TWICE粉絲的不滿，痛批「會不知道辦在哪？那票怎麼拿到的？」，揚言要退訂。

Joeman分享看TWICE演唱會當天搞錯表演場地，讓他直呼很糗。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

Joeman在最新影片中分享一段追星的糗事，他透露今年要到高雄看TWICE演唱會時，竟跑錯場地，原本以為在高雄巨蛋開唱，抵達現場發現場館正舉辦伍佰演唱會，一張TWICE的照片都找不到，這才驚覺原來是辦在高雄世運主場館，發現的時候已經來不及看彩排，讓他忍不住大嘆：「好虧」，讓他相當後悔，Joeman全程也以輕鬆的口吻分享過程，沒想到卻引發TWICE粉絲的不滿。

TWICE粉絲質疑Joeman要看演唱會，竟然連表演場地都可以搞錯。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

TWICE粉絲質疑Joeman要看演唱會，竟然連表演場地都可以搞錯，還能坐在最前排的位子，讓真正的粉絲買不到票，引發強烈相對剝奪感，怒喊「秒退訂」，並且提出質疑「會不知道辦在哪？那票怎麼拿到的？」、「公關票沒意見，但跑錯地方還要講出來，真的很xx」；不過也有另一派網友出面緩頰，表示批評者反應過度，同時也認為這純粹是Joeman個人的失誤，不懂為何要這麼激動，引發網友之間的熱議。





