Joeman維基被更新與「她」連結！網哭：炫耀文無誤

百萬YouTuber Joeman（本名翁雋明）自頻道創立以來話題不斷，從頻道內容到私生活一直是外界的話題焦點。昨（8）日，他在社群發文表示，最近很多自己的新聞，想看看Joeman的「維基百科頁面」有沒有更新便好奇查詢，結果竟然發現頁面上新增了「這句話」。貼文一出，立刻引發大批網友熱議。





Joeman查維基百科驚見「被更新1句話」 網笑：資料是最新已認證！

Joeman昨（8）日在Threads上表示，自己的維基百科多了墓誌銘會寫上「曾經在忠孝東路跟李多慧合照」的這件事。（圖／翻攝自IG ＠joemanweng、Threads ＠joemanweng）

Joeman昨（8）日在Threads上發文寫道：「最近很多我的新聞，所以無聊去看一下維基百科的Joeman頁面有沒有更新…」結果Joeman在頁面的個人生活欄位中，看到更新了這段話：「2025年11月7日，在忠孝東路上與李多慧合照，Joeman表示他未來會將此事寫在墓誌銘上。」讓他笑稱：「結果更新的是我的墓誌銘會寫上『此人生前曾經在忠孝東路跟李多慧合照』」，還在貼文下附上他與李多慧的合照，寫道：「墓誌銘背面長這樣」。

Joeman查維基百科驚見「被更新1句話」 網笑：資料是最新已認證！

Joeman在文中附上他與李多慧的合照，並笑稱「墓誌銘背面長這樣」。（圖／翻攝自Threads ＠joemanweng）

貼文一出笑翻網友，留言包括：「超好笑，到底都是誰在更新的，有夠死忠粉」、「知道墓誌銘要寫什麼也是不錯的，繼續更新」、「維基百科的資料是最新的，已認證」、「想看 Joeman分別和元元、多慧約會對決」、「炫耀文無誤」、「網友很熱心，幫你注記了」、「粉絲蠻有才的啊，笑死」。也有許多網友非常期待Joeman獨旅的第三集影片，留言敲碗希望能快點更新。





原文出處：Joeman查維基驚見與李多慧有「這連結」！網哭喊：是炫耀文無誤…

