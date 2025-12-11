Joeman自爆看TWICE跑錯地方！粉絲火大退訂了：不重視演唱會

Joeman分享看Twice跑錯地方的糗事。 (圖／翻攝YouTube@Joeman）

百萬YouTuber Joeman日前在影片中分享他不小心跑錯地點，錯過Twice在高雄世運彩排的糗事，看似輕鬆詼諧的笑話，竟意外惹惱Twice的粉絲，引發一連串的口水戰。

Joeman在昨（10日）上傳新片自爆，他原本從從容容搭乘高鐵南下，準備要去看Twice的彩排，「3點05分到高雄高鐵站，然後3點20幾分到了高雄巨蛋...」結果一到現場才發現演唱會是辦在高雄世運館，「奇怪了？怎麼都沒有照片啊，我走了五分鐘，然後發現是在高雄世運」。

更糗的是，Joeman現場還被認了出來，有網友IG私訊他想要合照，但Joeman覺得自己太蠢不敢回覆，直到對方補充「你本人很帥！」他才勇敢面對「我離開了！」

沒想到這段看似有趣的過程，卻被Twice的粉絲丟到Threads發文公審，火大痛批「Ｘ!看到秒退訂，會不知道辦在哪？啊票怎麼拿到的？現在我還是一肚子火。」

結果底下留言一面倒，「追星仔崩潰日常！追星仔什麼都能崩潰，笑瘋，人生是有多空虛」、「等等，不就是跑錯地方，是什麼大奸大惡嗎…」、「追韓團的也太敏感了吧？怎麼毛那麼多問題一堆」、「所以到底為什麼只有粉絲可以去看？」、「搞錯場館一堆人在破防什麼？拿得到公關票也是人家的本事」。

但也有人認為，「我昨天看到這段時整個臉都僵了，覺得這集很好笑，但這段我真的不行」、「他就很討人厭啊！浪費」、「跑錯地方的真的是瞎到不行」、「真的最討厭拿公關票的名人，要拿公關票就算了，跑錯地方還特地說出來真的是無語，擺明就是完全不重視這場演唱會」。

