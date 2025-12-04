Joeman被「乾媽」虧：現在不帶女朋友給我們看 自爆米蘭「名牌包買不下手」

Joeman沒有否認有女友一事。翻攝吳淡如人生實用商學院YouTube

百萬YouTuber Joeman（九妹）近日上「乾媽」吳淡如的節目分享投資經歷，過程中也談到了女朋友的話題，他反應耐人尋味。

Joeman於2023年與實況主妮婭（Niya）分手，今年4月去米蘭旅遊的影片，掌鏡人疑為新女友，引起外界關注。Joeman與吳淡如交談中，講到自己4月的時候人在米蘭遇到台積電股票跌停，吳淡如一聽馬上說：「就是後來有人說你帶女朋友去的那個嘛？」他只是「嘻嘻嘻」笑了笑，並沒有否認。

廣告 廣告

吳淡如問Joeman買什麼給女友。翻攝吳淡如人生實用商學院YouTube

吳淡如繼續虧Joeman：「他以前會帶女朋友給我們看喔，現在沒有了！」一臉無奈。接著兩人一起大笑。接續米蘭的話題，Joeman的名牌包比台灣便宜，大約是8折、7折，吳淡如問道：「你買了什麼給女朋友？」他回答：「我買不下手。因為我購物的心情會跟自己的資產狀況⋯⋯就是會波動嘛。」也沒有否認戀情。



回到原文

更多鏡報報導

紀寶如曝袁惟仁「真實病況」 經濟「有好友相助」、預計1月前往探望

獨家／陳致遠聞「高志綱外遇」反應曝光 欠債700萬「有在減少」教會力挺

王彩樺為搶Sandy主持棒「推百萬酬勞工作」 在家等電話一整天