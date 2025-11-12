Joeman誇讚「台灣之光」說錯一字挨轟！惹怒粉絲：這不是中國用語嗎？
娛樂中心／綜合報導
百萬YouTuber Joeman 已開箱與實測聞名，「Joe是要對決」頻道內容橫跨3C、汽車與豪宅主題，深受網友喜愛。近日他推出一支以讚譽為「台灣之光」介紹本土3D列印機時，卻因多次使用中國用語「打印」而意外掀起爭議，讓不少網友直言「列印就列印，到底在打什麼？」
在影片中，Joeman介紹一款台灣3D列印機品牌，從結構、成型速度到實際操作皆細緻呈現，並親手製作出專屬的公仔模型。他在講解過程中時而說「列印」，但又頻頻切換成「打印」，儘管語意清楚，仍讓觀眾感到突兀。有網友指出：「這明明是台灣品牌，怎麼會一直講支語？」、「講打印超出戲！」
影片上線後，留言區湧入大量討論，有人無奈說：「這樣講會讓更多人以為『打印』是正確用法。」也有網友批評：「使用對岸用語不是重點，重點是毫無警覺心。」部分在社群Threads的網友更直言：「現在抖音看太多，大家連說話都支化了。」不少人舉例「視頻、打款、軟件」等詞也逐漸滲入日常，「感覺我們的語言正慢慢被改寫」。
同時，也有觀眾試圖替Joeman緩頰，認為他可能只是口誤或習慣用語，不過查詢教育部國語辭典卻清楚指出，「打印」在台灣正統語意中，是指「蓋印章」之意，與列印無關。有網友補充：「3D列印也是列印，不分立體或平面，對岸才會一律說打印。」另一名熟悉業界的使用者則指出：「10年前我就在賣3D列印機，從來沒聽過什麼打印機，這就是被支語洗版的結果。」
更多三立新聞網報導
遭新生代網紅嗆不Real！阿Ken揭「跌落神壇」冷回：幾年後你們在哪？
F4傳回歸變F3 朱孝天落單昔吐露「F4裡混最差那個」真實心聲網全淚崩
獨家／韓籍傳奇啦啦隊女神「從沒來過台灣」親揭台韓應援差異：太熱情了
「最辣禮生」雪岑解放！重塑性感靈魂告白：我脫下不是衣服「是害怕」
其他人也在看
暨大附中與中臺科大跨校打造智慧長照雙發明
在高齡化社會的浪潮中，如何讓長者「行得安全、坐得自在」已成為長照創新的重要命題。為回應這項社會挑戰，國立暨南國際大學附屬高級中學與中臺科技大學攜手展開跨世代合作，推出兩項具人文溫度的創新發明「智慧型助國立教育廣播電台 ・ 3 小時前
冬衣準備好！鳳凰降級遠離 北部氣溫有感下滑
即時中心／林耿郁報導原第26號颱風「鳳凰」昨（12）晚7時40分登陸屏東縣恆春鎮，並於20分鐘後、晚間8時減弱為熱帶性低氣壓。今（13）日天凌晨2時，中心位在台東東北東方80公里處，向東北移動中；受熱低壓及東北季風增強影響，今日台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風，且風浪偏大，請海面航行及作業船隻特別注意。民視 ・ 3 小時前
王世堅點名鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」 吳怡農：透過民調找到最強候選人
民進黨將由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，正式參戰。不過，也被點名是可能人選的民進黨立委王世堅除了表態自己不選之外，還點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君是最大咖，都非常適合。對此，吳怡農今（12）日表示樂見，公開邀請有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
內褲有糞便殘留！醫示警「洗過也沒用」：養幾百萬個大腸桿菌
內褲即使天天洗也會髒！醫師黃軒在臉書發布貼文，表示即使在使用洗衣粉，正常的洗滌程序下，每件貼身衣物還是會殘留0.1公克的糞便微粒，在這些殘留物中，常檢測出大腸桿菌、腸球菌與金黃色葡萄球菌。鏡報 ・ 1 天前
山凹湖泊溢流致積水 區公所：將會勘研議改善 (圖)
大雨造成基隆市調和街12日一度積淹水，里長發現是山凹處形成的湖泊（圖）於累積雨量後溢流所致。中正區長傅俊昇12日表示，經比對空照圖，應是先前已形成的湖泊，將會勘並積極研議改善方案。中央社 ・ 12 小時前
蘇澳煙波飯店30多輛車「整區泡水」 專家示警：最慘只剩1出路
鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了「小型泳池」，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
貓奴瘋搶「CAT」車牌 連號組合標出57.6萬高價
貓奴的愛如今不只跟貓互動，現在更要把貓「開上路」！最新一輪的汽車車牌競標中，「CAT」開頭的系列車牌，掀起全台「貓派人士暴動」，連號「CAT-8888」在兩天的競標中，最終以57萬6千元標出，創下基隆...華視 ・ 14 小時前
這樣吃燕麥不會瘦還會胖！紅色水果不補血 常見營養迷思大解密
近年來，隨著健康意識的抬頭，民眾對於飲食營養的關注度也越來越高。然而，坊間流傳著許多營養迷思，讓人難以分辨何者為真。營養師陳怡靜表示，這些迷思無所不在，常讓人感到困惑。她認為，透過正確的營養知識，搭配健康2.0 ・ 1 小時前
開心！普發一萬陸續入帳 標註欄「寫法不同」引熱議
普發現金一萬元，第一批入帳，已經有不少民眾，從11日晚上開始到12日，陸續領到一萬塊！有民眾覺得一萬塊雖然不多，卻也是不無小補的小確幸，但是也有不少民眾好奇，入帳的交易標註欄上，有的出現「行政院發」四...華視 ・ 13 小時前
她崩潰怒喊「別再看我生孩子」！產婦分娩遭醫學生圍觀 怒吼：我不是教具
根據大馬華聞媒體《星洲日報》報導，這名女子回憶，當時正值產痛高峰，自己處於身體極度不適、儀容未整且私密部位外露的情況，卻見數名醫學生依序走入產房，圍在病床四周。有的凝視觀察，有的忙著發問，還有人邊看邊記錄筆記，場面令她極度焦躁不安。「那種感覺不是羞恥，是...CTWANT ・ 12 小時前
國軍裝甲車救災「輾壞2台車」 卓榮泰霸氣允諾：我跟顧立雄一人賠一部
受到鳳凰颱風影響，昨（11）日宜蘭不少地區發生淹水災情，就有民眾車輛拋錨，所以把車停在宜蘭中山路路中央，沒想到被救災路過的裝甲車輾過，愛車變成廢鐵，對此行政院長卓榮泰也表示，他跟部長一人一部沒問題，請國軍安心把工作做好即可，後勤工作由他們協助。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「一胎化」後遺症 陸男娶不到老婆 紅娘忙著配對
現代人想找對象，真的越來越難嗎?有14億人口的中國大陸，去年就只有610萬對新人結婚，比十年前少了一半以上，主要因為大陸先前一胎化政策，造成性別比例失衡，以及工作壓力的影響，許多年輕男女，都找上婚姻介紹平台幫忙，導致相關的相親產業，蓬勃發展，但當中也出現許多奇奇怪怪的條件，考驗紅娘功力。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
梅花鹿颱風天衝墾丁南灣玩水！大浪拍打驚險畫面曝光 真相讓人超心疼
颱風鳳凰襲台，墾丁12日下午開始出現大浪，有民眾直擊一隻梅花鹿在海邊，擔心牠遭浪捲走通報墾管處。原來，梅花鹿並非貪玩不顧命，疑似因為遭野狗咬傷，才會卡在沙灘上，但由於浪況惡劣，冒然營救恐人、鹿皆處在危險中，只能等牠自行上岸再協助救治，直至天黑，還卡在沙灘令人相當心疼。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
吳宗憲爆羅志祥住處「是非之地」 驚曝當年拒簽小豬內幕
回到熟悉的攝影棚當節目來賓錄影，吳宗憲憶起過往：「感覺很好，我在這裡錄影的時候，就是住在附近，我開車到這邊大概1分鐘。」一旁的小豬聽了很驚訝：「比我還近？我要5分鐘耶。」吳宗憲一聽忍不住笑說：「我車比較好啊！但你怎麼會買那部車？還停在我的斜對面？」吳宗憲也...CTWANT ・ 12 小時前
「回到未來電話亭」限時登場 宇宙人Call Out粉絲喊「不是詐騙集團」
金曲樂團宇宙人將於12月20日（六）登上台北小巨蛋舉辦升級版2.0「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ]台北小巨蛋演唱會」，並預告將在11月13日（四）晚間20時於Hit Fm節目中突襲粉絲，舉辦「Call Out電話亭」直播活動。三人笑說：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
攀岳人生 (正式預告) | 電影預告
日本勵志紀錄電影《攀岳人生》（Life Is Climbing），劇情描述：四屆視障攀岩冠軍小林幸一郎，在28歲失明後，並未停歇攀岩腳步，並在「他的眼睛」嚮導兼摯友鈴木直也的協助下，持續征服一座座世界高牆，更屢次榮獲視障攀岩世界冠軍。此時的他們，決定完成終極夢想，挑戰位於美國猶他州、海拔1863公尺的傳奇岩壁「漁夫塔」（Fisher Towers），完成一趟最熱血震撼的攀岩之旅。這趟橫跨上萬公里的美國冒險之旅，充滿了超越想像的壯闊大自然，歷經億萬年雕琢的動感岩山絕景，並和改變人生的恩人重逢。當抵達旅程終點時，勝利的彩虹必將懸掛於所有觀眾心間。 小林幸一郎自16歲便愛上自由攀岩，卻在28歲時因罹患罕見眼疾而失明至今。令人感動的是，他從不以失明為憾，反將「看不見的牆也能跨越」作為人生理念，積極展開身礙者攀岩推廣活動，並在大阪及橫濱等地開設攀岩館教學。他更在好友兼視導員鈴木直也的協助下，於2014至2019年間，完成身障攀岩錦標賽男子B1級全盲組四連霸冠軍，被身障攀岩界奉為「攀岩之神」。相識25年的兩人，永遠不變的是積極的心態、洋溢的笑容，就連面對困難都能樂在其中，堅不可摧的友誼教人感動。 《攀岳人生》是導演中原想吉的首部紀錄電影。他在數次深度追蹤報導小林之後，決定展開這部電影的拍攝。主題曲〈Amazing〉靈感來自小林的攀岩精神，並由日本流行搖滾樂團「猴子把戲」（MONKEY MAJIK）獻唱。演員、導演、音樂，所有元素彷彿被一股正向力量牽引，完美交織在這部電影裡，被日本影媒譽為「能賦予人生勇氣」。 這部精采感人的電影《攀岳人生》，連續榮獲多倫多日本影展觀眾票選獎，以及日本電影影評人大獎，並獲日本名導安藤桃子盛讚「充滿強大力量」。就算你不知道身障攀岩是什麼，甚至不知道小林和直也是誰，也不認識征服七大洲最高峰的美國盲人攀岩家艾瑞克維亨邁爾，《攀岳人生》依然能讓你看得趣味盎然，並為他們的熱血、堅持，以及積極的人生態度所打動。 上映日期：2025-11-28Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 12 小時前
剛慶祝13歲生日！中國游泳神童打破高懸13年亞洲紀錄，再次讓外媒大感不可思議
中國「游泳神童」于子迪（Yu Zidi）再次繳出亮眼成績，她在中國全國運動會（全運會）賽場上，成功打破高懸13年的女子亞洲紀錄，不僅力壓同場所有選手奪下金牌，也讓國際媒體再次因為她感到震撼。《路透》報導，剛剛在十月份慶祝完自己13歲生日的于子迪，日前在中國全運會女子200公尺個人混合式決賽，游出2分07.41秒的驚人成績，不只贏得該項目金牌，更打破自2012......風傳媒 ・ 12 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前