Joeman誇讚「台灣之光」說錯一字挨轟！惹怒粉絲：這不是中國用語嗎？

娛樂中心／綜合報導

Joeman近日介紹3D列印機口誤惹議。（圖／翻攝自Joeman IG）

百萬YouTuber Joeman 已開箱與實測聞名，「Joe是要對決」頻道內容橫跨3C、汽車與豪宅主題，深受網友喜愛。近日他推出一支以讚譽為「台灣之光」介紹本土3D列印機時，卻因多次使用中國用語「打印」而意外掀起爭議，讓不少網友直言「列印就列印，到底在打什麼？」

在影片中，Joeman介紹一款台灣3D列印機品牌，從結構、成型速度到實際操作皆細緻呈現，並親手製作出專屬的公仔模型。他在講解過程中時而說「列印」，但又頻頻切換成「打印」，儘管語意清楚，仍讓觀眾感到突兀。有網友指出：「這明明是台灣品牌，怎麼會一直講支語？」、「講打印超出戲！」

Joeman介紹本土3D列印機交替使用「列印」與「打印」。（圖／翻攝自「Joeman」YouTube）

影片上線後，留言區湧入大量討論，有人無奈說：「這樣講會讓更多人以為『打印』是正確用法。」也有網友批評：「使用對岸用語不是重點，重點是毫無警覺心。」部分在社群Threads的網友更直言：「現在抖音看太多，大家連說話都支化了。」不少人舉例「視頻、打款、軟件」等詞也逐漸滲入日常，「感覺我們的語言正慢慢被改寫」。

同時，也有觀眾試圖替Joeman緩頰，認為他可能只是口誤或習慣用語，不過查詢教育部國語辭典卻清楚指出，「打印」在台灣正統語意中，是指「蓋印章」之意，與列印無關。有網友補充：「3D列印也是列印，不分立體或平面，對岸才會一律說打印。」另一名熟悉業界的使用者則指出：「10年前我就在賣3D列印機，從來沒聽過什麼打印機，這就是被支語洗版的結果。」

