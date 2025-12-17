Joeman進化史「比iPhone還狂」！幕後推手是他 醫美3年驚人花費曝

記者蔣季容／台北報導

百萬YouTuber九妹Joeman（翁雋明）每年都會開箱新款iPhone，不過今年他開箱iPhone 17時，網友的焦點卻意外放在他的外貌變化上，甚至做出從8年前到現在的對比圖，整個人不僅瘦了一圈，連五官也變精緻。而Joeman在今年10月就曾大方公開自己做過哪些醫美，他的醫美主治醫師鄭黃中宇今（17）日也向《三立新聞網》透露，Joeman自2022年到2025年，累計投入約30萬至40萬元進行醫美保養。

鄭黃中宇表示，Joeman自2022年在他的診所開始做醫美，施作項目包括鳳凰電波、音波、皮秒雷射及水光針等，至今花費約30至40萬元。由於Joeman是開始瘦身後才進行醫美，治療重點主要放在改善減肥後造成的臉部下垂；至於皮秒及水光針則是提升整體膚質。他也笑說，自從Joeman公開介紹診所後，前來諮詢的民眾明顯增加，診所變得相當忙碌。

鄭黃中宇表示，快速減重（尤其是超過5公斤後）會導致臉部脂肪不成比例地流失，看起來憔悴顯老。至於如何能在減重後不復胖，家醫科醫師陳君琳指出，關鍵在於減重過程中保存肌肉，必須做到3點，包括攝取足量的蛋白質（每公斤體重約1.4-1.6克） 、充足的睡眠（至少6小時以上） ，以及進行阻力訓練。飲食上應選擇低熱量、高營養的食物，而非長期嚴格限制「吃少」。

