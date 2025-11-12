Joeman開箱台灣品牌出包！猛喊「中國用語」網傻眼：沒警覺心

娛樂中心／周希雯報導

YouTuber「Joeman」創造許多經典系列，憑藉豐富又有趣內容收穫百萬訂閱，在台灣YT圈有一席之地。經常開箱3C產品的他，近日以「台灣之光」介紹1款3D列印機時，然而過程中頻頻提及中國用語「打印」，令一票粉絲直搖頭，「列印就列印，到底是要打什麼==」引發熱烈討論。

Joeman近日以「我終於入坑3D列印」為題，介紹1款台灣列印大廠所推出的3D列印機，還大讚「它很有名，是台灣之光」，詳細介紹功能後就開始實測，和員工製作出專屬自己的公仔。不過在講解過程中，Joeman雖然有時會稱「列印」，但不時又轉換成「打印」，尤其他介紹的是台灣品牌卻用中國用語，引發一票人不滿。

Joeman介紹「台灣之光」卻猛脫口中國用語！網揭「真實含義」嘆：沒警覺心

Joeman在介紹過程，交替使用「列印」、「打印」。（圖／翻攝「Joeman」YouTube）

影片曝光後，不少網友在留言區搖頭表示，「完蛋了，會更多人講打印了」、「台灣產品請說列印」。後續還被轉發到Threads引發討論，「列印就列印，到底是要打什麼」、「用到支語不是什麼問題，問題是一點警覺心都沒」、「雖然知道打印是什麼，但我不會說打印，列印機 就是列印」、「這就是抖音的威力，一堆人每天盯著中國短影音看著，造成現在支語不離口，我老闆也都是這樣子視頻，軟件，硬件，打款」。

Joeman介紹「台灣之光」卻猛脫口中國用語！網揭「真實含義」嘆：沒警覺心

據教育部國語辭典指出，打印在台灣指的是「蓋印章」。（圖／翻攝「教育部重編國語辭典修訂本」官網）

另外，有網友提問「列印不是針對紙張嗎？打印是指立體物品的」，釣出內行人解答，「10年前賣過3D列印機的我跟你說，列印就是列印，沒在管你立不立體；同理，對岸不管立不立體都叫打印，百度搜尋到的結果給你參考一下。在台灣，打印意指蓋印章」、「打印在台灣就蓋印章的意思啊，所以在用列印機的場合聽到就覺得很奇怪，很明顯就是支語還有人要護航喔」。

原文出處：Joeman介紹「台灣之光」卻猛脫口中國用語！網揭「真實含義」嘆：沒警覺心

