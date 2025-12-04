Joeman首度默認了有女友 吳淡如虧：以前都會帶來給我看

【緯來新聞網】在YouTube坐擁百萬訂閱的Joeman（翁雋明）感情動向一直備受關注。今年7月的米蘭旅遊影片中出現他與鏡頭外人交談的畫面，加上Google地圖顯示標記為「米蘭瑞士甜蜜遊」，外界關注他交新女友，吳淡如昨（3日）釋出節目片段中提及此事，Joeman則笑而不答，讓不少網友認為他是默認交女友一事。

Joeman首度默認了有女友。（圖／翻攝IG）

Joeman登上吳淡如主持的YouTube節目，談及投資理財與台積電股票話題。節目中吳淡如開玩笑表示，過去Joeman若有交往對象都會帶來讓她見面，這次卻沒有，間接點出Joeman可能有新對象。Joeman聽後只是心虛尬笑，沒有否認，也被解讀為首度默認戀情。

吳淡如說以前Joeman都會帶女友給她看。（圖／翻攝YouTube）

節目上談到4月台積電股價重挫時，Joeman提及當時人在米蘭，印象深刻。吳淡如立刻接話：「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」Joeman沒有正面回答，只是乾笑帶過。吳淡如又補充，以前Joeman交往的對象她都曾見過，這次卻沒有。

Joeman沒否認戀情。（圖／翻攝IG）

