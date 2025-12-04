Joeman首認有新女友！去米蘭沒吃米其林 只請365元披薩

百萬網紅Joeman（翁雋明）曾和「咪妃」與「Niya妮婭」交往，今年7月他曬出去米蘭的影片，被網友抓包跟鏡頭外的人講話、Google地圖取名為「米蘭瑞士甜蜜遊」，疑是找新歡同行，當時好友阿滴還跳出來解圍，自稱是他和Joeman一起去。近日，Joeman在「乾媽」吳淡如的YT節目聊理財，被吳淡如虧以前女友都會帶出來給她看，這次沒有，Joeman無奈大笑沒否認，首度默認此事。

Joeman先前被虧有新女友還同遊米蘭，他表示就是常見面的人，希望大家不要逼他，給他點隱私，並自稱不是渣男，好友阿滴還跳出稱：「哈哈，Joeman是帶我去啦，有義文翻譯方便嘛」，Joeman則回：「謝謝義文小老師」。

近日，Joeman上吳淡如的頻道「吳淡如人生實用商學院」談理財及台積電股票，談到4月台積電跌停，Joeman說自己印象很深刻，當時人在米蘭，吳淡如秒回：「就是後來有人說你帶女朋友去的那個」，Joeman隨即乾笑沒否認，吳淡如接著說Joeman以前會帶女友給她看，「現在沒有了」，言下之意沒看過這任新女友。

Joeman說米蘭的名牌都很便宜，被吳淡如逼問買了什麼給新女友？他回：「沒有，我買不下手」，稱自己購物的心情會跟資產現況有所改變，當時台積電跌很慘，自己也沒心情買名牌，甚至連米其林餐廳都沒吃，只請吃了10歐元（約365元台幣）的披薩。吳淡如建議心態要穩定，「就像每天換女友也是很累的」，Joeman笑說：「這沒體驗過不知道」，至於現在手上台積電股票有幾張？Joeman回自己平均成本在600初，手上還有10幾張沒賣掉。

