Joeman首認與新歡遊米蘭 有10幾張台積電只請她吃 Pizza

Joeman新歡被網友認為是她。(翻攝自Joeman、11.sns IG）

知名百萬網紅 Joeman 近期在杜拜旅遊，因與網美「蕭伊」先前 PO 出許多背景相似的瑞士、日本旅遊照，且兩人恰巧同時在杜拜，因此外界推測女伴很可能就是她。

Joeman近期登上乾媽吳淡如的YouTube頻道，除了暢談理財哲學與台積電股票投資。吳淡如也虧 Joeman，以前的女友都會帶出來給她看，「現在沒有了」，言下之意是沒看過這任新女友， Joeman 大笑之餘，也算是首度默認了新戀情。

今年 4 月，Joeman曾被網友抓包在米蘭的Google地圖上將行程取名為「米蘭瑞士甜蜜遊」，當時好友阿滴曾跳出來解圍，聲稱是兩人一起去。Joeman 也曾回應，同行者是「常見面的人」，希望大家給他一點隱私。

近日在吳淡如的節目上，當Joeman提到 4 月台積電跌停時，他印象很深刻，當時人正在米蘭。吳淡如接話：「就是後來有人說你帶女朋友去的那個！」Joeman乾笑，但未否認。

吳淡如追問有沒有買東西給新女友，因當時正逢台積電跌得很慘，他心情大受影響，根本沒心情買名牌，甚至連米其林餐廳都沒吃，只請吃了 10 歐元（約 365 元台幣） 的披薩。至於台積電的股票現況，Joeman 透露自己的平均成本在 600 初（5日早上股價約1440），手上目前還有 10 幾張。

