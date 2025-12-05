Joeman默認有女友！ 網抓包疑熱戀蕭伊 女擁21萬粉絲

網友揪出Joeman疑似與蕭伊熱戀中。（圖／翻攝自joemanweng、11.sns IG）

百萬YouTuber Joeman的感情生活近期成為網友熱議焦點，從米蘭旅遊到杜拜行程，都被眼尖網友發現與擁有21萬粉絲的美妝網紅蕭伊高度重疊。雖然兩人尚未公開回應戀情，但Joeman在節目上被問及女友話題時的害羞反應，以及兩人旅遊影片中相互呼應的畫面，都讓這段疑似戀情浮上檯面。網友們更發揮「偵探魂」，從墨鏡反射、相同行程到共同追星活動，蒐集了不少「戀愛鐵證」。

網友揪出Joeman疑似與蕭伊熱戀中。（圖／翻攝自joemanweng、11.sns IG）

網友們首先從Joeman幾個月前前往米蘭和瑞士的旅遊影片中發現蛛絲馬跡，影片中不僅出現女聲，還在墨鏡鏡面反射到對面女子的身影。巧合的是，美妝網紅蕭伊同一時間也在社群媒體上分享瑞士旅遊的穿搭照片。經過網友比對，兩人各自發布的影片視角高度吻合，強化了兩人同遊的猜測。

廣告 廣告

蕭伊與Joeman被發現在相似地方取景拍攝，疑似一起旅遊。（圖／翻攝自IG）

除了歐洲旅遊，Joeman還多次被網友爆料帶蕭伊參加演唱會，包括TWICE、aespa甚至周杰倫的演唱會。在周杰倫演唱會上，蕭伊還拍到Joeman當天所穿的黑外套袖子，進一步證實兩人同場的事實。最近，兩人又被發現同時出現在杜拜，讓戀情傳聞更加熱烈，網友紛紛湧入蕭伊的社群平台留言，笑稱「Joeman很會拍喔」。

蕭伊IG擁有21萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自11.sns）

至於蕭伊，她是一位經營自媒體多年的美妝網紅，擁有高達21萬粉絲追蹤。她的內容主要分享彩妝技巧，如「怎麼樣畫出好看的唇妝」等教學。近期她頻繁出國體驗生活，並表示以全新狀態迎接26歲。這次與Joeman傳出戀情，也讓許多網友發揮偵探精神，忙著「吃瓜」關注兩人的互動發展。

更多 TVBS 報導

懷疑黃明志邀約是圈套！網紅Miga驚曝「幫訂飯店」對話 慶幸靠直覺逃命

台灣遊客泰國險遭騙！「換錢」陷阱暗藏玄機 專家揭新招

啦啦隊女神壯壯歐洲行變調！停車場遭竊「600萬蒸發」精品包全丟

馬籍網紅欠賭債30萬淪車手！陽光形象全崩潰 台籍女友還被蒙在鼓裡

