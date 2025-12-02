蘋果稍早公布人事異動，確認負責機器學習與AI策略的資深副總裁John Giannandrea將於明年春季卸任，意味這位曾在Google擔任AI技術主管、自2018年加入蘋果，並且直接向執行長Tim Cook彙報的AI大將，即將為其7年的蘋果職涯將畫下句點。

蘋果AI技術負責人John Giannandrea確定明年卸任，挖角微軟Amar Subramanya接棒

與此同時，蘋果也宣布延攬曾先後在微軟與Google任職的Amar Subramanya擔任AI副總裁，未來將向軟體工程資深副總裁Craig Federighi彙報，並且主導基礎模型與AI安全等關鍵技術發展。

John Giannandrea時代結束：Siri進度延誤成導火線？

現年60歲的John Giannandrea雖在AI領域發展資歷顯赫，但在其領導下的蘋果AI技術發展，卻被蘋果內部與外界認為「落後業界競爭對手至少兩年」。不僅Apple Intelligence姍姍來遲，新版Siri的推出時程也被一再推遲，甚至蘋果官方更對外承認開發進度不如預期。

根據彭博新聞報導指稱，Tim Cook已經對John Giannandrea領導AI團隊的能力失去信心。因此在John Giannandrea於明年春季正式卸任前，除了將期轉任顧問角色，原先由John Giannandrea管轄的AI團隊也將面臨拆分，分別向軟體負責人Craig Federighi、營運長Sabih Khan，以及服務負責人Eddy Cue彙報，意味蘋果計畫將AI更深度整合至各個產品線內。

挖角微軟Amar Subramanya救火，主導基礎模型

而接手蘋果AI技術發展的Amar Subramanya，先前曾在Google任職長達16年，當時負責帶領Gemini助理服務工程團隊，並且在今年7月才刚跳槽微軟擔任AI業務副總裁，目前則是被蘋果挖角接手AI技術發展。

Amar Subramanya未來將專注於AI模型開發、機器學習研究與AI安全，而這些恰好是蘋果當前亟需追趕的核心技術。

機器人團隊軍心渙散，技術負責人跳槽Tesla

除了AI高層人事異動，蘋果的基層研發團隊也面臨人才流失危機，尤其是在機器人領域。

蘋果機器人研究科學家與技術負責人Yilun Chen稍早在其LinkedIn頁面宣布離職消息，並且確認轉投Tesla，將加入Optimus人形機器人團隊。

這是繼今年9月初，蘋果機器人首席AI研究員Jian Zhang跳槽Meta 之後，蘋果機器人團隊再次流失人才。加上目前負責Apple Intelligence底層技術的模型團隊也有多名成員先後離職，顯示蘋果在自研AI系統進展受挫後，正在面臨嚴重的內部人才流失危機。

