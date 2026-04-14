將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

彭博新聞記者Mark Gurman指出，蘋果前人工智慧負責人John Giannandrea即將在本週正式結束其在蘋果職涯。這位曾被寄予厚望、從Google挖角而來的AI大將，在歷經Apple Intelligence發表初期的波折，以及Siri升級持續延宕後，其權力早已被逐步架空。而John Giannandrea的離去，不僅象徵蘋果AI發展進入下一個階段，更凸顯這家科技巨頭內部難以撼動的權力結構與「外來者」生存困境。

蘋果前AI負責人John Giannandrea本週正式離職，揭開內部高層核心圈排外文化

漫長的告別

John Giannandrea的離開並非突如其來，早在去年12月，蘋果就透過新聞稿低調宣布他將於今年春季「退休」。

廣告 廣告

Mark Gurman指出，這是一場漫長的告別。John Giannandrea的離開，其實從去年3月就已經開始倒數計時，當時執行長Tim Cook與核心高層早已決定大幅削減其職權，更直接剝奪其對Siri、機器人技術與其他AI團隊的控制權。

到了去年底，蘋果將John Giannandrea剩餘的職責 (包含蘋果AI基礎模型研發與AI測試等功能)進行全面拆分，分別轉交給軟體工程資深副總裁Craig Federighi、服務業務資深副總裁Eddy Cue，以及營運資深副總裁Sabih Khan。

自那時起，John Giannandrea在蘋果的名義職位變成「顧問」，但這在矽谷科技圈有另一個更直白的說法：「Resting and vesting」 (休息並等待股票歸屬)。隨著下一個蘋果股票歸屬日 (4月15日)的到來，Mark Gurman指稱John Giannandrea將在本週正式結束其在蘋果的職涯。

Apple Intelligence挫敗與「非核心圈」的無力感

John Giannandrea失勢的導火線，顯然與蘋果在AI領域的進度落後脫不了關係。外界普遍認為，蘋果在生成式AI浪潮初期遭到競爭對手「突襲」，加上Apple Intelligence推出時的表現，未能在市場帶來壓倒性的驚豔感，以及新版Siri遲遲無法完全到位，這一切都需要有人來承擔責任。

而Mark Gurman在報導中指出：John Giannandrea只是另一個Tim Cook從外部空降，卻無法適應蘋果水土的高階主管。

問題的核心，或許不在於Tim Cook缺乏招募外部頂尖人才的眼光，而是蘋果最高管理層的運作模式。Mark Gurman形容，蘋果的頂層架構宛如一個「小型家族企業」，決策權高度集中在極少數的老將手中。如果外來者無法成功打入那個幾乎密不透風的「核心圈」 (Inner circle)，在蘋果內部根本無法獲得足夠授權推動實質變革。

分析觀點

John Giannandrea的離職，為蘋果在AI時代的第一階段摸索畫下休止符。

帶著Google強大的技術研發思維來到蘋果，John Giannandrea無疑具備頂尖的AI技術背景。但蘋果從來都不是一家單純賣「演算法」的公司，而是主打「軟硬整合的無縫體驗」。當Apple Intelligence發展受阻，蘋果高層顯然意識到：AI不該是一個獨立運作的「研究實驗室」產物，它必須被深深放進iOS系統底層與iCloud的服務體系中。

而John Giannandrea的離開同時也證明，在蘋果這座封閉的城堡裡，僅憑前瞻技術是無法撼動既有高層管理體系。接下來的Apple Intelligence技術發展，或許將不再依賴外部空降的「AI救世主」，而是轉向由蘋果最熟悉自家生態系的軟體與服務老將親自操刀，打一場純正的蘋果式整合戰。

更多Mashdigi.com報導：

動手玩／CAPCOM科幻新作《人機迷網》PC版初體驗：獨創「駭入」玩法與NVIDIA路徑追蹤視覺震撼

迎戰純電與油電世代！米其林在台發表Primacy 5 energy與Pilot Sport 5 energy新世代新能源車用胎

蘋果WWDC 2026 Swift學生挑戰賽：台灣8名學子入圍創紀錄，從生成式AI輔助開發看見「創意為王」