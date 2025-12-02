Jokic雙二十大三元仍不敵獨行俠 金塊主場再吞敗

（記者許皓庭／綜合報導）丹佛金塊今天主場迎戰達拉斯獨行俠，儘管中鋒Jokic（Nikola Jokic）繳出29分、20籃板與13助攻的大三元成績，金塊首節更火力全開攻下41分，但仍在比賽後段遭獨行俠逆轉，以121比131吞下近5戰第3敗，同時也延續近期的主場低迷狀態。

圖／丹佛金塊今天主場迎戰達拉斯獨行俠，在比賽後段遭獨行俠逆轉，以121比131吞下近5戰第3敗，同時也延續近期的主場低迷狀態。（翻攝 Dallas Mavericks X）

金塊近五場比賽中三度在主場落敗，與開季曾豪取六連勝的氣勢形成鮮明對比。目前團隊主場陷入四連敗，Jokic賽後坦言，在球迷面前吞敗並不好受。他表示，球隊四節都有競爭力，但關鍵時刻未能執行到位，整體表現也未達預期。

廣告 廣告

Jokic本場比賽在第一節就完成15分、9籃板與5助攻的表現，但在下半場手感急速下滑，全場24投僅10中。尤其下半場投13中3，命中率僅23.1%，使金塊在攻勢上受到明顯影響。

金塊隊中，Jones攻下28分，Watson得到15分，Hardaway Jr.替補貢獻13分與6助攻。後衛Murray攻下10分與9助攻，但因腳踝扭傷僅上場26分鐘，第四節未再回到場上，讓金塊後段戰力受到限制。

金塊開局火力凶猛，在比賽不到五分鐘便建立17分領先，上半場一度看似掌控節奏。然而獨行俠在第二節強勢反擊，單節攻下42分並反超1分，使金塊的領先瞬間化為烏有。雙方在下半場多次互換領先，戰況始終緊咬至比賽末段。

勝負分水嶺出現在最後六分鐘，當時雙方僅有1分差距，但金塊隨後陷入長達五分鐘的得分乾旱，被獨行俠打出11比0的攻勢。隨著比賽進入最後1分29秒，金塊已落後12分，最終無力回追。

獨行俠方面，Anthony Davis攻下32分、13籃板與4助攻；Flagg貢獻24分與8籃板；Nembhard拿到28分與10助攻，完成雙十；替補的Thompson則提供關鍵15分。多點開花的進攻火力，使獨行俠順利收下二連勝。

金塊近況不佳、進攻起伏明顯，主將Jokic即便繳出亮眼數據，仍難阻團隊在關鍵節奏上的斷電。接下來金塊如何調整主場表現，將成球隊能否止跌的關鍵。

更多引新聞報導

太陽轟垮湖人！詹姆斯連1297場上雙紀錄成唯一亮點

餐飲震撼！傑克兄弟3店關閉 Longtail突宣布休息

