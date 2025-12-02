Jokic雙二十大三元仍不敵獨行俠 金塊主場再吞敗
（記者許皓庭／綜合報導）丹佛金塊今天主場迎戰達拉斯獨行俠，儘管中鋒Jokic（Nikola Jokic）繳出29分、20籃板與13助攻的大三元成績，金塊首節更火力全開攻下41分，但仍在比賽後段遭獨行俠逆轉，以121比131吞下近5戰第3敗，同時也延續近期的主場低迷狀態。
金塊近五場比賽中三度在主場落敗，與開季曾豪取六連勝的氣勢形成鮮明對比。目前團隊主場陷入四連敗，Jokic賽後坦言，在球迷面前吞敗並不好受。他表示，球隊四節都有競爭力，但關鍵時刻未能執行到位，整體表現也未達預期。
Jokic本場比賽在第一節就完成15分、9籃板與5助攻的表現，但在下半場手感急速下滑，全場24投僅10中。尤其下半場投13中3，命中率僅23.1%，使金塊在攻勢上受到明顯影響。
金塊隊中，Jones攻下28分，Watson得到15分，Hardaway Jr.替補貢獻13分與6助攻。後衛Murray攻下10分與9助攻，但因腳踝扭傷僅上場26分鐘，第四節未再回到場上，讓金塊後段戰力受到限制。
金塊開局火力凶猛，在比賽不到五分鐘便建立17分領先，上半場一度看似掌控節奏。然而獨行俠在第二節強勢反擊，單節攻下42分並反超1分，使金塊的領先瞬間化為烏有。雙方在下半場多次互換領先，戰況始終緊咬至比賽末段。
勝負分水嶺出現在最後六分鐘，當時雙方僅有1分差距，但金塊隨後陷入長達五分鐘的得分乾旱，被獨行俠打出11比0的攻勢。隨著比賽進入最後1分29秒，金塊已落後12分，最終無力回追。
獨行俠方面，Anthony Davis攻下32分、13籃板與4助攻；Flagg貢獻24分與8籃板；Nembhard拿到28分與10助攻，完成雙十；替補的Thompson則提供關鍵15分。多點開花的進攻火力，使獨行俠順利收下二連勝。
金塊近況不佳、進攻起伏明顯，主將Jokic即便繳出亮眼數據，仍難阻團隊在關鍵節奏上的斷電。接下來金塊如何調整主場表現，將成球隊能否止跌的關鍵。
其他人也在看
中國男籃慘遭韓國「雙殺」前國家隊教練杜鋒批總教練郭士強「太天真了！」
2027年男籃世界盃資格賽，中國交手韓國連2場輸球，第2場更是大比分輸球慘遭「雙殺」，過去也曾是中國男籃總教練的廣東男籃總教練杜鋒認為總教練郭士強「太天真了」。太報 ・ 3 小時前 ・ 1
世界盃籃球資格賽》中華隊第4節崩盤 73比80不敵日本吞下連敗
2027年世界盃男籃亞太區資格賽，今天（1日）晚間7點B組賽事由地主中華隊出戰日本。回到主場的中華隊共吸引到6314人進場觀賽，只不過此役中華隊在第4節陳盈駿、高柏鎧（Brandon Gilbeck）、曾祥鈞等主力陷入犯規麻煩，讓日本隊打出23比16的攻勢，最終以73比80不敵日本，吞下2連敗。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前 ・ 58
NBA》湖人Reaves已追上Kobe同期數據 「鄉村曼巴」持續進化！
湖人隊近期打出讓人驚艷的連勝氣勢，瑞佛斯的迅速崛起功不可沒，也進一步確立他在湖人隊未來藍圖的核心地位。Yahoo奇摩運動 ・ 7 小時前 ・ 2
世界盃資格賽》中華隊罰球烏龍 圖齊澄清「絕非故意」現場太吵才搞錯人
2027年世界盃男籃亞太區資格賽，中華隊1日在主場新莊體育館以7分之差惜敗日本，其中第四節中緯來體育台 ・ 10 小時前 ・ 22
NBA／豪華快艇至今僅拿5勝 主帥坦言：我們沒有下一步計畫
今夏大動作補強的洛杉磯快艇本賽季走得坎坷，目前僅拿5勝的他們屈居西區倒數第3，在昨日110：114敗給另一支弱旅獨行俠後，快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）表示，球隊已面臨「無路可走」的窘境...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 10
NBA/雷霆奪12連勝！SGA連93場轟20分 破61年來神紀錄
雷霆今（1日）客場靠「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26分、5助攻，終場以123比115力克拓荒者，豪取12連勝，而SGA的連續得分也創下紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
NBA/殺雞焉用牛刀？湖人打鵜鶘「詹皇先休」…背靠背首戰坐板凳
洛杉磯湖人今（1日）起將展開背靠背的賽事，不過就在首戰對上西區爐主紐奧良鵜鶘，球隊選擇以左腳傷勢管理為由，讓詹姆斯（LeBron James）休息一場，不過湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）透露，未來不排除讓詹姆斯在背靠背的比賽都上。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
世界盃男籃／台灣開賽連飆3顆三分彈 擋不住西田優大！半場6分落後日本
2027世界盃籃球亞洲區資格賽，繼28日首戰慘敗日本26分後，台灣男籃代表隊1日在新莊體育館再戰日本，儘管開節連用3顆三分球點燃戰火，讓首節打完握有5分領先，不料次節卻擋不住日本的攻勢，半場結束以36：42暫時落後。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
NBA》避免「背靠背」出賽？「詹皇」因左腿傷勢管理 今主場戰鵜鶘高掛免戰牌
根據《ESPN》報導指出，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，因左腿傷勢管理緣故，將缺席緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 7
NBA/缺陣2場回來了！杜蘭特砍25分 一紀錄超車名人堂傳奇
因家務事缺席兩場比賽的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今歸隊就貢獻25分、6籃板，率隊以129比101大勝爵士，而杜蘭特此役生涯進球數創下紀錄，躍居至NBA史上第11人。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
世界盃男籃資格賽》新北國王挖對寶！ 約旦歸化杰倫飆8外線、42分痛宰敘利亞
新北國王挖對寶！新簽的洋將、約旦隊的歸化後衛杰倫（Jalen Harris）在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽中扮演致勝關鍵，面對敘利亞時徹底展現得分火力。此役他手感火燙，全場狂飆8記三分球轟下42分，幫助約旦以100比48大比分擊敗對手，順利收下二連勝。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 31
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 77
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 52
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 108
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 23 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 50