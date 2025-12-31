Jolin大巨蛋跨年夜狂歡 維安升級保障

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會第二場，31日晚間在台北大巨蛋登場，碰上市府跨年晚會，周邊湧入大量人潮。遠雄巨蛋公司將維安全面升級，並加強巡邏與監控，以確保突發狀況可即時掌握。

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會斥9億台幣在台北大巨蛋揭幕的演唱會首場演出曝光後，不可思議的舞台設計、服裝、各種奇幻道具和視覺效果，被觀眾盛讚「根本奧運等級」！

31日第二場正好遇上跨年夜，相較首場，Jolin更放得開，開心和滿場四萬觀眾度過2025最後一天，現場觀眾也情緒高昂享受其中。

原本力行早早睡覺的Jolin，也為了演唱會熬夜，不過狀態依舊超好，連自己都超級滿意，笑稱就像談戀愛狀態。Jolin：『(原音)通常熬夜的時候，隔天都會看起來黃臉婆、很臘黃這樣子，今天早上起來，天哪！還是一樣美！（歌迷歡呼）就是戀愛的狀態！所以呢，來到Pleasure（演唱會），你回去看看鏡子，你是不是又變漂亮了？』

當壓軸曲〈PLAY 我呸〉登場時，雷射光束、電音節拍全面爆發，為跨年夜寫下光彩奪目的愉悅奇蹟。

因演唱會與市府跨年晚會同時進行，遠雄巨蛋公司啟動高規格安檢，包括金屬探測門與手持金屬探測器逐一檢查，並動員100名工作人員加強巡邏與監控。散場時，遠雄安排免費接駁專車，市府警察局則派駐135名警力執行交通疏導與維安勤務。不過，由於大巨蛋場外也是欣賞台北101跨年煙火的絕佳位置，不少歌迷駐足等待新年到來，讓現場氣氛更加熱鬧。