Jolin大巨蛋首演4萬人嗨爆！騎30米巨蟒繞場被讚「奧運等級開場」

台灣流行天后蔡依林30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」,首場演出即以震撼開場征服4萬名歌迷。這場斥資9億台幣打造的超級製作,以「慾望及愉悅」為核心概念,透過3座沉浸式「人間樂園」舞台,將整個大巨蛋幻化成龐大浩瀚的愉悅宇宙。 開場10分鐘即被封為「史上最狂開場」,Jolin化身「欲望守護者」,頭戴雙面頭盔從「靈魂之柱」圓陣登場,巨型慶典公牛繞場後,她脫下華麗外袍變身「大地精靈」高唱《SEVEN》,正式開啟人間樂園。隨後她騎上30公尺「欲望巨蟒」登上3層樓高環繞演唱《美杜莎》,連唱《D.I.Y.》、《I'M NOT YOURS》等曲目,讓全場嗨到失控,粉絲直呼「根本是奧運開幕規格」。 演唱會串聯30首金曲,Jolin以7套前衛華麗造型搭配36名猛男舞者與特技舞群,服裝總數超過180套。她在經典情歌環節感性表示:「距離上次『UGLY BEAUTY』第1場已經6年,今天彩排後第一次迎賓的感覺真好。」當歌迷大合唱《第三人稱》、《天空》、《檸檬草的味道》等組曲時,她更感動落淚:「剛才你們把我唱哭了。」 整場演出長達150分鐘,包括飛馬、金豬、蝴蝶海馬等20隻奇幻混種動物齊聚,搭配精心設計的音效、舞台與道具,成功打造華語流行樂壇巔峰之作。3天演唱會共吸引12萬人次,總票房估計約5.6億元台幣。

