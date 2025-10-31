Jolin宣布好消息！ 12/30-1/1大巨蛋辦「跨年演唱會」

台北市 / 綜合報導

天后蔡依林終於來了！今(31)日Jolin在網路上驚喜宣布，即將在跨年登上台北大巨蛋，一連從12月30日唱到1月1日，陪伴粉絲一起度過2025年的最後一刻。

消息一出直接在網路上掀起轟動，粉絲們紛紛表示，天后終於要進攻大巨蛋了，真的好開心。也有網友覺得才開三場實在太少了，好怕搶不到票。而之前周杰倫的演唱會引發黃牛的問題，也有網友喊話主辦單位，一定要使用實名制的方式杜絕黃牛，才能夠讓真正的粉絲進場跟Jolin一起跨年。

原始連結







更多華視新聞報導

蔡依林大巨蛋嗨唱3天陪跨年 演唱會票價、售票時間一次看

五月天8場演唱會週五首唱！ 嘉賓名單傳有蔡依林.F4

蔡依林hito頒獎震撼演出 12月開唱大巨蛋驚喜曝光

