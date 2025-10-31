Jolin宣布跨年連唱3天！與12萬名歌迷嗨翻臺北大巨蛋
在出道26年之際，亞洲流行天后蔡依林（Jolin）重磅宣布首度挑戰臺北大巨蛋！2025年12月30日、31日與2026年1月1日，3天連唱3場的【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025‑2026】，將化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」，以《PLEASURE》為名打造奇幻「人間樂園」，邀請12萬名歌迷一起狂歡，嗨翻年終假期。
剛曝光的演唱會海報極具視覺衝擊，Jolin化身六面愉悅女神：包括支配一切慾望的全能女祭司、魅惑歌聲的海妖「賽蓮」、美貌絕頂的伊甸園天使、象徵色慾與禁果的石榴中新生的覺醒之子、以章魚觸眼窺探人心貪嗔癡的異星魅影，以及頂著羊角、掌管自然歡愉的古希臘森林之神。搭配奇艷花朵與大自然意象，整體呈現一座大型「慾望花園」，讓人一眼就感受到她精心打造的「人間樂園」氛圍。
舞台也全面升級，依照臺北大巨蛋4萬人規模，設計3座沉浸式互動區：主舞台、延伸舞台與恆星舞台串聯，讓Jolin不論在哪個角落都能零距離與歌迷互動。她更透露，將二度攜手澳洲導演團隊 Squared Division，用頂級視覺與舞台美學打造專屬「愉悅之母」的震撼宇宙，保證突破以往框架、顛覆想像。
為了提前暖身，本週日（11/2）Jolin將在台北流行音樂中心舉辦新專輯《PLEASURE》簽名會，演唱數首新舊曲目，其中還包括大家未曾聽過的歌曲首唱。簽唱會結束後，她將立即投入大巨蛋彩排，展開1個月的洛杉磯閉關魔鬼訓練，全力備戰這場年度頂級盛宴。
此次演唱會由國泰世華銀行冠名贊助。購票資訊如下：卡友可於11月22日（六）上午10:00起享優先購票；同日中午12:00，台灣大哥大購票專區開放（需輸入序號，每組限購2張，限區限量售完為止）；下午2點至晚間10點，Jolin官網會員則可限量優先購票。全面公開售票將於11月23日（日）中午12:00起，在KKTIX平台正式開放，票價分別為NT$6,990／5,990／4,990／3,990／2,990／990元等。
