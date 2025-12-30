Jolin蔡依林跨年開唱！五月天、陳昇⋯2025-2026跨年演唱會資訊、歌單懶人包

高雄市 / 綜合報導 高雄夢時代跨年晚會，今(29)日下午進行彩排，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員在舞台上賣力演出，而距離跨年還有兩天時間，為了與偶像近 距離接觸，舞台周邊已經有粉絲前來卡位，主辦方表示今年沒有禁止民眾 占位，但就有人擔心恐怕衍生亂象。台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars 15位成員，舞台上賣力熱舞，為表演進行彩排，南韓成員安芝儇在前面隨著節拍擺動，電力十足，2026高雄夢時代跨年晚會倒數，今年卡司陣容，除了Wing Stars還有權恩妃、告五人、八三夭等等，活動前兩天的彩排，就已經有粉絲提前卡位。Wing Stars隊長螢螢說：「我們非常訝異，大家竟然來到現場陪我們一起彩排，我們好像也沒有特別公布給大家知道。」舞台周邊，已經有不少人，用野餐墊、帳篷、椅子、行李箱來 占 位，甚至有的上面貼 占 位紙條提醒其他人不准移動。卡位民眾說：「反而比較喜歡高雄這樣，想在第一排就提早來，其他縣市我們提早還不知道怎麼排隊。」來看芒果醬滅火器跟八三夭，比較喜歡高雄這樣想第一排就提早來，其他縣市不能提早來排，卡位民眾說：「我們應該十個左右，想要近距離的支持自己喜歡的偶像。」為了跟偶像近距離接觸，有些人早早卡位，今年高雄跨年主辦方沒有明文禁止民眾 占 位，相較其他縣市，像是屏東跨年場活動開始前會進行清場，高雄沒有相關規範，民眾擔心恐怕衍生亂象。其他民眾說：「盡量不要打地鋪吧，(當天)能提前來就提前占位置，在場工作人員可能可以清場之類的，提醒。」距離跨年晚會正式登場，還有兩天時間，提早卡位是否影響其他民眾權益，隨著跨年人潮陸續湧入，也考驗主辦方的管理能力。 原始連結

