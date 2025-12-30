Jolin蔡依林跨年開唱！五月天、陳昇⋯2025-2026跨年演唱會資訊、歌單懶人包
2025-2026年全台跨年活動豐富多樣，除了各地縣市政府準備的跨年晚會外，今年推出新專輯的Jolin蔡依林也宣布將在跨年夜開唱！12/20、12/21、1/1在臺北大巨蛋連開3場！還有天團五月天選在台中洲際棒球場過新年，一連帶來6場演出；陳昇今年跨年也不缺席，《我不是搖滾歌手》演唱會除了可以在TICC現場跨年，也能在線上一起狂嗨！粉絲們千萬不要錯過一年一度的跨年演唱會！
蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會
演出時間：
2025/12/30（二）19:30
2025/12/31（三）19:30 ⭐跨年場
2026/01/01（四）19:30
演出地點：臺北大巨蛋
演出票價：NT$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990
售票連結：KKTIX售票
五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版
演出日期：
2025/12/27（六）18:30
2025/12/28（日）18:30
2025/12/31（三）21:15 ⭐跨年場
2026/01/01（四）18:30
2026/01/03（六）18:30
2026/01/04（日）18:30
演出地點：臺中洲際棒球場
演出票價：
跨年場票價：NT$5,580 / $4,580 / $3,880 / $3,280 / $2,880 / $2,280 / $1,880
一般演出票價：NT$4,580 / $3,880 / $3,280 / $2,880 / $2,280 / $1,880 / $1,280
售票連結：拓元售票
陳昇 2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》Not A Rockstar
演出日期：2025/12/31（三）20:30
演出地點：台北國際會議中心 TICC
售票時間：KKTIX售票
演出票價：
現場票 → $3,800、$2,800、$2,000、$1,500（全座位，對號入座）
線上票 → $949；12/15（一）23:59前購買，可享早鳥價$749
