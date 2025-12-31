Jolin開唱驚人規格！ 造型豪砸5000萬 換7戰袍吸睛

台北市 / 王士凱 許庭綸 報導

不只巨型道具搶眼，蔡依林在服裝上也下了重本！這次巡演，找來六位設計師，為她量身打造七套戰袍，不僅有時尚科技風，還有浪漫公主風。而她的服裝風格，一次比一次精緻火辣，上一個巡迴，更是由美國天后凱蒂佩芮的設計師操刀。

歌手蔡依林《玫瑰少年》說：「哪朵玫瑰沒有荊棘，最好的報復是美麗，最美的盛開是反擊。」演唱會到第三章，蔡依林換上最美服裝，唱著最感人的歌。歌手蔡依林《妥協》說：「愛到妥協，到頭來還是無解，綁著你不讓你飛，歷史不斷重演，我好累。」我們從不向生命妥協，蔡依林也不向戰袍妥協，瞧她換上短禮服披上長紗，配上蓬蓬大捲髮浪漫優雅。

歌手蔡依林《DIY》說：「Do it yourself，DIY，D-I-Y」而她在第一套，變身大地精靈，在膚色微透視裝中，藏進烏黑捲髮，天后的演唱會，除了表演造型也很搶眼。歌手蔡依林《特務J》說：「完美特務J，冰凍全場焦點，把你定格在愛情盲點。」

像上個巡迴，以象徵火辣的紅色，搭配透膚高衩，胸前更只打上叉叉，前衛打扮令人驚艷。歌手蔡依林《親愛的對象》說：「我們像家人貼近，能給的關心，不只關心。」還有這套「裸鑽尤物」，利用水鑽陰影，打造近全裸的視覺感受，連蔡依林都笑說，這是出道以來最大尺度，事實上這服裝，由美國天后凱蒂佩芮的設計師操刀，而今年她再找來6位造型師量身打造戰袍，可見「愉悅之母」，不只穿著要火熱，也持續朝國際發光發熱。

