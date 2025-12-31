Jolin首攻大巨蛋開唱 召喚「30m巨蟒」最狂愉悅宇宙

台北市 / 宋佾璋 許庭綸 報導

天后蔡依林30日晚間首度攻進台北大巨蛋，吸引近4萬名粉絲朝聖。向來講求完美、呈現高規格演出的她，這回再度顛覆大家想像，不只沒有一開始就登台，而是先以「巨型慶典公牛」巡場，接著才以蒙面方式驚喜現身。而蔡依林唱到第三首歌時，更站上30公尺長的巨蟒，沿途駕馭牠繞場開唱，令全場陷入瘋狂。

歌手蔡依林《SEVEN》說：「那些純真信仰，那些無邪思想，在你手中坍塌。」純真的、無邪的來到Mommy的愉悅宇宙，都將坍塌重建，天后蔡依林新巡演「PLEASURE」，顛覆萬人想像。

歌手蔡依林《美杜莎》說：「我是你藏在心裡那朵薔薇，美得再傾城，也得不到祝福。」實在太瘋狂，誰能想到大巨蛋裡，竟出現30公尺巨蟒，蔡依林站上坐騎，化身「蛇之女王」巡場。

歌手蔡依林《美杜莎》說：「All I need is love 請愛我 Baby, what are you waiting for 誰都不能 看我眼睛的顏色。」開場不到10分鐘，「欲望巨蟒」就登場，Jolin完美駕馭，不時登上3層樓高，又唱又跳變身「舞蛇女」，Mommy會見Bunny前，更派出慶典公牛，猶如大型嘉年華，隨後以蒙面驚喜現身，瞬間點燃現場氣氛。

蔡依林首度攻進大巨蛋，斥資9億突破歷史新高，以寓言故事串場，搭配30項巨型道具，20隻奇幻猛獸，加上最狂開場，讓她的七宗罪再增五大之最。

歌手蔡依林《I'm Not Yours》說：「Hey I wanna rule my world I don't wanna be your girl And I just wanna be myself I'm not your girl」Jolin更從國外，找來36名舞者共舞，這些「樂園使者」，穿梭禁忌樂園中，讓首場佳評如潮幾乎封神，不愧為歌壇女神。

