JOLIN 蔡依林駕馭「彩翼飛馬」吟唱愛之樂章 尋真愛敲響2025倒數序曲
墨新聞｜記者梁偉華／台北報導
JOLIN駕馭「彩翼飛馬」吟唱愛之樂章提前敲響倒數序曲，轉動「命運之輪」開啟「愉悅樂園」終章的她高喊「call me mommy」引爆跨年夜最高潮，讓四萬人迎接「愉悅之女」完成體誕生降臨，瞬間把大巨蛋變成巨型電音狂歡盛典！
JOLIN蔡依林駕馭幻境維納斯(長裙飛馬)尋真愛 照片提供：凌時差
JOLIN蔡依林駕馭幻境維納斯(長裙飛馬)尋真愛 照片提供：凌時差
JOLIN跨年夜跨上「彩翼飛馬」尋真愛，登「繽紛夢境」邂逅綠丘巨人高唱〈腦公〉共度愉悅浪漫之夜！ 首次站上大巨蛋開唱的 JOLIN在 2025 年最後一天以愛與歡愉陪歌迷提前跨年，繼開場召喚「慾望巨蟒」繞行全場掀起震撼序幕後，覺醒為「愉悅之母」化身的她歷經「慾望異域」跟「感官樂土」的洗禮，前進到第四篇章「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」展開愉悅之旅；只見身穿長達3公尺的七彩長裙 的JOLIN變身為「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的「夢翼飛馬」霸氣登場，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物二度在大巨蛋繞場巡禮，在〈SAFARI〉輕快節奏映襯下讓整座大巨蛋瞬間成為奇幻樂園，在場四萬名觀眾陷入集體狂歡模式！隨後接連多首招牌K歌〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成甜蜜組曲更讓全場成萬人KTV，四萬人一同當起合音天使為JOLIN尋愛唱和，最後在唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，JOLIN的甜蜜歌聲喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足！透過〈INSIDE OUT〉喚醒體內愉悅因子的JOLIN全面甦醒，接著高唱〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉展現性感舞姿，為第四篇章推向最高潮！
JOLIN蔡依林登「繽紛夢境」邂逅綠丘巨人共度愉悅浪漫之夜 照片提供：凌時差
JOLIN蔡依林登「繽紛夢境」邂逅綠丘巨人共度愉悅浪漫之夜 照片提供：凌時差
JOLIN舞動《PLEASURE》愉悅樂章迎七層樓高「愉悅之女」誕生，招牌勁歌舞曲壓軸串聯打造2025最嗨跨年夜電音派對炸裂大巨蛋！而隨著演唱會時序進入最終章〈THE GARDEN OF HER OWN 她創造的花園〉，舞台氛圍也隨著燈光、雷射與舞群動線交織成一座流動的愉悅樂園，全場四萬名觀眾狂歡情緒也逐漸被解放；在第五段VCR影像中，身為「愉悅之母」化身的JOLIN完成最終覺醒，自珍珠貝殼中甦醒，在歷經燃燒、崩解、重生及打破既定律法後，震撼全場的八臂「愉悅之女」正式誕生！而畫面中萬物誕生、百花盛放，傳遞「自己就是花園，自己就是愉悅」的終極宣言，隨即36名舞者揮舞旗幟開道，氣勢磅礡迎接主角JOLIN登場！只見身穿以蛇紋與蛇形符號打造「愉悅女王」戰袍的JOLIN自「蛇冠心座」霸氣現身，高唱〈PLEASURE〉燃爆全場，過程中被舞者高高托舉的她象徵愉悅之母的完成與加冕，歌曲結束後隨即站上延伸高台，在狂嗨的電音 Remix 節奏中接連演唱〈愛無赦〉、〈怪美的〉，將現場情緒推至新一波高峰！
JOLIN蔡依林登「繽紛夢境」邂逅綠丘巨人共度愉悅浪漫之夜 照片提供：凌時差
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
緊接著磅礡的布蘭詩歌前奏響起，主舞台中央七層樓高的「愉悅之女」雕像震撼現身，八臂高展、細節精緻的模樣凝聚全場目光，不僅成了整場「愉悅宇宙」最具象徵性的精神圖騰，更掀起壓軸橋段最高潮！而來到延伸舞台的JOLIN高唱〈舞孃〉，瞬間轉動 復刻〈PLEASURE〉 MV 經典畫面中刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，讓24名舞者圍繞輪盤狂舞，致敬經典的同時也宣告內在的愉悅基因覺醒。隨後〈STARS ALIGN〉隨後響起，更將「愉悅」主題化為最直接的身體能量，為全場帶來另一波高潮！而當壓軸曲〈PLAY 我呸〉登場時，雷射光束、電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間變成四萬人的巨型舞廳，為跨年夜寫下光彩奪目的愉悅奇蹟！曲終後〈PLEASURE〉Remix 再度響起，JOLIN 走向延伸舞台繞場致意，「命運之輪」再次升起，她率領36名舞者回到主舞台謝幕，為這場集結寓言故事場景、電音與舞蹈能量的國際奇幻大秀畫下最狂、最炸裂的完美句點。
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
而除了以造價40萬美金(約1250萬台幣)的超高質感「愉悅之女」雕像為演唱會壓軸橋段帶來最終高潮，五段宛如史詩級電影敘事的導言影片，更成為推進劇情、層層堆疊全場四萬人情緒的關鍵靈魂。為此特別邀請好萊塢電影幕後視覺特效團隊操刀，從世界觀設定、角色造型到影像調度皆以國際電影規格製作；此外，為了完美呈現「愉悅宇宙」的核心敘事，JOLIN 更親赴洛杉磯，短短三天內密集拍攝五支影片，當中有許多場畫面需要長時間吊鋼索完成高空懸吊、翻轉與定格動作，不僅對核心肌群與身體控制都是極大挑戰，拍攝過程更可說是體力與意志的雙重考驗。一連串高強度拍攝中，最讓 JOLIN 感到開心的，反而是可以大部分拍攝都是赤腳上陣拍攝，「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更打趣表示：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」一句玩笑話不但讓人感受到JOLIN的率真本色，更流露出她對表演自在感與身體感受的真實重視，讓舞台上的「愉悅」回歸最純粹的初心。
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
JOLIN蔡依林昨晚(12/30)在大巨蛋完成首場演唱會掀起…，總製作費斥資9億打造的「愉悅宇宙」不僅創下華語樂壇演唱會史上新高，當中以1.7億打造的各類的華麗巨型道具所營造的視覺效果讓眾多歌迷大讚：「根本是奧運開場」、「真的是奧運等級」！此外，七套華麗百變的造型也是全場吸睛焦點，不僅各有獨特主題，更展現出跨越時空的時尚張力；提及造型，JOLIN 坦承每次開唱最擔心的一件事，就是得用極快速度在每一個段落『快速換裝』，她表示：「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是「換衣服」到定位的時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排下來，已經完全能跟上。」
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
首次挑戰大巨蛋開唱的JOLIN對體力可說是一大考驗，提到開唱前的飲食控制及如何維持好體力，她透露自己偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則，她解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」除了飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓 Jolin 補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。
JOLIN蔡依林引領四萬人跳進愉悅宇宙 照片提供：凌時差
跨年夜影片提供 ： 凌時差
