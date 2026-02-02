JOMODEL Atelier 髮顏香氛藝術工坊開幕 打造全新感官美學體驗

【記者 王雯玲／高雄 報導】JOMODEL Atelier 髮顏香氛藝術工坊日前在高雄市五福三路正式開幕，現場氣氛熱鬧非凡，吸引眾多愛美人士與各界貴賓蒞臨祝賀。JOMODEL 以「美」為出發點，將「健康」作為核心理念，並以「永續」作為品牌終極目標，透過慢森研究室研發的一系列天然植萃產品，重新定義頭皮、髮肌與香氛的整體照護美學。

開幕當日，工坊主打的「髮肌喚活・頭等艙」體驗備受矚目，讓現場賓客驚呼連連。透過專業頭皮護理流程，有效代謝堆積於頭皮的老廢角質，深層淨化毛孔，使頭皮環境回歸健康平衡，彷彿讓毛囊與髮肌進行一場深呼吸，展現健康自然的生命力。

為了讓消費者在日常生活中也能輕鬆維持理想造型，JOMODEL 特別邀請「雁沙龍」專業美髮教練蒞臨現場，親自示範正確的吹風技巧，教導美人們以簡單方式完成自然有型的日常造型，將專業技術真正落實於生活之中。

除了頭皮與髮肌護理，JOMODEL Atelier 更結合香氛藝術，打造極具特色的嗅覺美學空間。現場提供上百種香精，讓顧客在專業引導下，親自設計並調配一款專屬於自己的獨一無二香氣，使香氛成為個人風格與情緒療癒的重要延伸。

JOMODEL Atelier 整體空間以放鬆與療癒為核心，並貼心規劃足浴體驗，讓顧客從頭到腳徹底釋放壓力，在五感沉浸中找回身心靈的平衡。

品牌負責人 JoJo 表示：「JOMODEL 一直相信，美不該只是表面的呈現，而是來自健康、來自內在與生活的平衡。我們希望透過天然植萃、專業技術與香氛藝術，陪伴每一位走進 JOMODEL 的人，找回屬於自己的自信與從容，並以更溫柔的方式，走向永續的美好未來。」

當日開幕活動貴賓雲集，共同為 JOMODEL Atelier 的開幕時刻增添光彩，也象徵品牌跨界連結美學、文化與企業社群的深度交流。（圖／記者王雯玲翻攝）