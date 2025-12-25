前Google TPU開發者、AI新創Groq創辦人Jonathan Ross帶槍投靠NVIDIA，雙方簽署推論技術授權

以極速推論晶片LPU聞名的AI新創Groq稍早宣布，已與NVIDIA簽署一項關於推論技術的「非獨佔授權協議」。

前Google TPU開發者、AI新創Groq創辦人 Jonathan Ross 帶槍投靠NVIDIA，雙方簽署推論技術授權

更令人驚訝的是，Groq的靈魂人物、同時也是前Google TPU核心開發者身分的創辦人Jonathan Ross，將帶領部分核心團隊直接加入NVIDIA。這雖然不是一場傳統意義上的公司併購，但「人才與技術」的實質轉移，無疑將對AI推論市場造成重大影響。

創辦人「跳槽」去合作夥伴？Groq強調公司獨立性

根據公告內容，這項協議是非獨佔性質的，意味著Groq作為一家公司仍將繼續獨立運作。然而，人事變動卻相當劇烈：包含執行長Jonathan Ross與營運長兼總裁Sunny Madra等主要核心成員，將轉戰NVIDIA，負責推動授權技術的開發與普及。而原財務長 (CFO) Simon Edwards將接任成為新Groq執行長，繼續帶領公司營運，旗下的GroqCloud雲端服務也不受影響。

關於Groq：專為LLM推論而生的LPU

Groq成立於2016年，總部位於加州山景城。創辦人Jonathan Ross曾是Google的 TPU (Tensor Processing Unit) 團隊創始成員之一。

與NVIDIA GPU採用平行運算處理圖形與AI不同，Groq研發了名為LPU (Language Processing Unit) 的專用處理器，採用確定性 (Deterministic) 架構，專門針對大型語言模型 (LLM) 的「推論」 (Inference)環節進行優化。其展現出的Token生成速度往往令市場驚艷，Jonathan Ross曾自豪地表示：「其他人只依賴 GPU，而我們的優勢在於客製化晶片」。

分析觀點：NVIDIA的「反向防禦」與「技術收編」

筆者認為，這樁交易雖然名義上是「授權」，但本質上更像是一場精準的「人才收購」 (Acqui-hire)。

NVIDIA目前雖然在AI訓練 (Training) 端擁有絕對統治力，但在推論 (Inference) 端，Groq的LPU架構確實展現出比GPU更高的效率與更低的延遲。透過這次合作，NVIDIA不僅取得了Groq的關鍵推論技術授權，更直接把最懂這項技術的Jonathan Ross納入麾下。

這樣做有兩個好處：

• 避開反壟斷審查：如果NVIDIA直接全資收購Groq，勢必會引發各國監管機構的強力阻擋。透過「授權 + 挖角」的方式，既拿到了技術與人，又能保全Groq的獨立殼公司，是相當高明的商業操作。

• 補強推論版圖：隨著AI應用落地，推論算力的需求將大於訓練。NVIDIA透過此舉能快速強化自身在推論端的技術護城河，防止Groq或其他ASIC廠商坐大。

至於失去創辦人的Groq未來將何去何從？雖然官方強調營運照舊，但靈魂人物離去後，這家曾經的明星獨角獸是否還能維持創新動能，恐怕得打上一個大問號。

