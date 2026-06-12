JoongDunk五度合作傲喊「我們越來越帥」 想養鴨竟被媽媽要求「先買房」

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泰BL CP JoongDunk即將五搭，覺得彼此的變化是「我覺得我們越來越帥！」

泰國人氣CP組合ForceBook及JoongDunk今（13日）將在台北舉辦《2026 GMMTV FANDAY 31 in TAIPEI》，昨日與台灣媒體提前見面。Joong因行程緣故搭乘紅眼班機於記者會當天一早抵台，仍神采奕奕，現場不時秀中文驚艷全場；他更透露自己因為想養鴨子，目前正努力工作賺錢，「媽媽說想養就先幫她買一間新房子。」讓全場笑聲連連。

喜歡養動物的Joong透露，家中已經養了5隻狗、2隻貓、1隻烏龜與2隻倉鼠，過去曾想養迷你豬，最近則把目標轉向鴨子。不過媽媽一句話回應：「想養的話先買房子給我。」讓他笑說自己因此更努力工作，「為了養鴨子要加油賺錢。」有趣的是，他用中文說「鴨子」時，一度講成「烤鴨」，被現場糾正後連忙改口，場面相當逗趣。

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Joong喜歡養動物，家裡已經像小型動物園。（翻攝Joong X）

Dunk經常在社群上傳料理製作影片，而且都是「大份量」超吸睛。（翻攝Dunk IG)

經常在社群分享料理的Dunk則表示，家中本來就經營餐飲事業，父母與阿姨都擅長做菜，他也跟著學習並拍成影片分享。目前已經嘗試過蛋糕、布丁、冰棒等甜點，最近則想挑戰飲料類，「珍珠奶茶還沒做過，可以試試看。」他也請粉絲持續關注社群內容。談到料理過程，他坦言因為時間有限，備料會請阿姨協助，但料理步驟仍由自己完成，至於後續清理則笑說「就不是自己負責了」。

JoongDunk互動自然，並沒有刻意撒糖，Joong說：「如果大家看得開心，我也開心。」

兩人今年即將迎來第五次新劇合作，Joong以中文幽默表示：「我覺得我們越來越帥！」現場笑聲不斷。談到粉絲喜愛的互動感，他們強調並未刻意營造甜蜜氛圍，「如果大家看了覺得開心幸福，我們也很開心。」Dunk則補充，Joong個性直率，常常突然冒出笑點，而Joong也反吐槽是Dunk笑點太低，讓現場氣氛相當輕鬆。

至於未來動向，Joong表示希望大家多多支持所屬男團JASP.ER，未來將持續投入音樂活動與演出；Dunk則笑說，除了作品之外，也希望粉絲能繼續關注他的料理分享內容。

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