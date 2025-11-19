Josh Groban要來了！ 明年2月唱進TICC

Josh Groban明年將於TICC開唱。 （圖／Timeless Asia提供）

美國創作歌手喬許葛洛班 Josh Groban宣布明年2月11 日在台北國際會議中心帶來「GEMS World Tour」，這也是亞洲首站，門票將於11月27日上午 10 點開放遠傳優先購票，11月28日中午12 點全面開賣。

以渾厚、細膩聲線著稱的Josh Groban，跨界風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂，全球專輯累積銷量突破 3,500 萬張。今年5月，他在拉斯維加斯凱薩宮一連開唱五場《GEMS》演出，每場皆吸引滿場觀眾，曲目多以生涯經典為核心，也成為此次世界巡演的前哨站。代表作品包含〈To Where You Are〉、〈Evermore〉以及多年來受到全球傳唱的〈You Raise Me Up〉。

Josh Groban 也活躍於百老匯與影視領域，曾主演《理髮師陶德》《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》，並因此入圍東尼獎與葛萊美獎。他也曾參與《Glee》《The Good Cop》以及《Crazy, Stupid, Love》等作品，展現橫跨舞台、音樂與戲劇的多重身份。此外，他創立「Find Your Light Foundation」，以藝術教育支持青少年，延伸舞台之外的影響力。更多演出資訊請關注主辦 Timeless Asia 官方社群。

