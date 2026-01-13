JOY出道12年首次海外巡演 3月15日台北開唱揭序幕

女團Red Velvet成員JOY日前透過官方宣布《2026 JOY ASIA TOUR 'JOY SPLASH'》世界巡演消息，今（13）日官方更公開台北場宣傳海報，預告將在春天之際與等待已久的粉絲見面，引起許多關注。

Red Velvet成員JOY宣布首次個人海外巡演消息。（圖／UNI Global 提供）

13日，JOY透過官方公開《2026 JOY ASIA TOUR 'JOY SPLASH'in TAIPEI》宣傳海報，宣布將在3月15日於台北Legacy TERA舉行首次個人演出，為這次海外巡演拉開序幕，JOY的solo歌曲舞台讓許多等待已久的海外粉絲期待不已。

《2026 JOY ASIA TOUR'JOY SPLASH'》不僅是JOY出道12年來第一次個人海外巡演，也是她發行個人首張迷你專輯《From JOY, with Love》後的首次海外舞台演出。JOY去年Solo推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》時，一口氣錄製六首歌曲，甚至參與作詞，表現出個人音樂色彩與對音樂的想法。

JOY將於3月15日在台北Legacy TERA舉行演出。（圖／UNI Global 提供）

一直以來給人開朗、甜美及帶來幸福形象的JOY，不只是歌手本業，在戲劇及綜藝方面也有相當亮眼的表現。她時隔4年再次以演員身份回歸小螢幕，接下原創漫改劇《獨一無二羅曼史》女主角一角。

在綜藝方面，JOY因出演綜藝《我獨自生活》再度形成話題。節目中，JOY展現自然又具親和力的一面，成功獲得大眾喜愛，圈粉無數。乘著這樣的話題與人氣，也為接下來的巡演帶來另一波新的關注。

JOY一直以來給人開朗甜美的形象，深受粉絲喜愛。（圖／UNI Global 提供）

