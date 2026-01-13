JOY IS CALLING ！PALLADIUM連線吳映潔 約你勇敢踏出舒適圈

記者李鴻典／台北報導

迎接 2026 開春，法國經典軍靴品牌 PALLADIUM 以年度主題 「JOY IS CALLING」 啟動全新城市探索提案，攜手探索 JOY 星吳映潔GEmma，詮釋快樂不等待、隨時出發的生活態度，傳遞喜悅源自於勇敢踏出舒適圈、主動與世界連結的行動力。

吳映潔化身「探索JOY星」號召所有城市玩家響應心中的喜悅，來趟說走就走的新年快樂之旅。（圖／品牌業者提供）

本季首推全新橘標防水 OFF_BOUND HI 系列，以快穿設計與穩定好走的腳感，輕鬆應對城市與旅程中的多變場景；同時推出經典熱銷的橘標防水 PALLASHOCK ZIP 巧克力靴，以厚底設計打造修飾比例，以及橘標防水 PAMPA HI SEEKER 2 LT+ 系列，結合防水拉鍊與超輕量鞋身，兼顧機能與日常穿搭需求。

吳映潔身著PALLADIUM 2026年全新鞋款及服飾系列，展現日常機能與率性自然的多變風格。（圖／品牌業者提供）

搭配多款馬年限定服飾及保暖羽絨外套，PALLADIUM 讓穿搭在日常與冒險之間自由切換，陪伴每一次探索與前行。

吳映潔身著PALLADIUM 2026年全新鞋款及服飾系列，展現日常機能與率性自然的多變風格。（圖／品牌業者提供）

從通勤移動、城市行走，到綠意的公園步道與輕戶外路線，HOKA 看見一群不斷追求更多可能、同時擁抱城市生活與戶外探索的行動者，推出為現代生活所需，能「一穿上就出發」的鞋款。全新一代 Transport 2 以「都會風格 × 戶外機能｜型走全場景」為核心定位，為長時間移動、跨場景行走而生，讓城市與戶外之間不再需要切換鞋款，成為在多元生活場景中持續前行的最佳夥伴。

HOKA Transport 2搭載加厚中底與Vibram®大底，提供穩定緩震與優異抓地力。（圖／品牌業者提供）

Transport 2 延續 Transport 系列「城市到戶外」的設計靈感，並針對前代回饋進行全面優化，以更貼近日常的設計思維升級中底結構與腳感設定，透過加厚 EVA 中底、柔軟回彈的鞋墊與更貼合的鞋領包覆，並整合防潑水鞋面處理、360 度反光細節與便利的快速綁帶系統，讓出門前不必多想，就能從容應對城市裡各種用路情境，為長時間穿著帶來更穩定、舒適的支撐表現。

以俐落輪廓搭配快速綁帶與360度反光細節，打造兼具實用性與俐落外型的全方位行走體驗。（圖／品牌業者提供）

農曆新年腳步接近，舒適運動品牌 SKECHERS推出「飛馬奔騰」新春限定新品，汲取敦煌壁畫中「飛天駿馬」為設計靈感，結合品牌核心的舒適機能科技，展現奔騰向前的無限活力。以「飛馬奔騰，馭風而行」為主題，象徵新的一年不被框架束縛、勇於開創，以不跟隨、不等待的態度迎接新春。

SKECHERS馬年限定款結合瞬穿舒適科技，為經典舒適注入嶄新風貌。（圖／品牌業者提供）

在本波新年主題宣傳中，SKECEHERS 邀雙大代言人梁朝偉與舒華共同演繹，展現跨時代的新年風格碰撞，激盪出沉穩與朝氣相映的濃烈年節氣息。除了豐富的新品選擇外，SKECHERS 更特別以「舒適到手，馬上幸幅」為號召，推出【SKECHERS x舒華限定應援手幅】，自 1 月 20 日起凡於 SKECHERS 全通路購買 2026 飛馬奔騰新年主題系列商品即可獲得，數量有限送完為止。

舒華限定SKECHERS應援手幅。（圖／品牌業者提供）

為嶄新一年掀開祈願序章！台灣飾品品牌 vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」，由金工細膩轉譯陶瓷藝術，展開一次別具巧思的跨界合作！象徵守護與好運的小福獸化身飾品躍上手鍊，結合能量水晶與流蘇馬尾，在新春為妳獻上雙重祝福。此系列更延伸推出多款兼具質感的飾品與周邊。

延續新春祝福，品牌誠摯獻上多重滿額贈禮。（圖／品牌業者提供）

品牌也推出應景超可愛滿額好禮！以生肖主角「馬上有錢」與象徵守護財富的「招財貓」為題打造特色財運鑰匙圈；此外，於中山vacanza lab.與西門假期門市加碼周末限時快閃活動，加入官方LINE好友，即可於指定門市獲得客製化燙印束口袋；除祈願系列，線上通路驚喜再推出兩款4折超值新春福袋。

vacanza以生肖「馬年」結合日式祈願於限定門市打造「繪馬許願牆」。（圖／品牌業者提供）

GENTLE MONSTER 2026 BOUQUET 系列正式推出，視覺影片由歌手 FKA twigs 與電影導演 Jordan Hemingway 聯手執導。以肢體語言重新詮釋花朵綻放時刻。在空靈且充滿迷幻色彩的電子夢境中，演繹自然界中超然的原始能量。

歌手FKA twigs演繹GENTLE MONSTER 2026 BOUQUET系列BOUQUET-02鏡款。（圖／品牌業者提供）

本系列靈感源自植物莖幹的精妙構造，透過克制而優雅的美學視角，重新詮釋自然的有機脈絡，呈現出別具一格的產品設計。本系列也帶來全新進階的廓形設計。從植物的結構中提取視覺元素，纏繞、交錯與繩結成為本系列標誌性的視覺語言。

GENTLE MONSTER 2026 BOUQUET系列靈感源自植物莖幹的精妙構造。（圖／品牌業者提供）

眼鏡品牌「眼鏡市場」與人氣動漫《葬送的芙莉蓮》授權設計，量身打造推出全新系列造型鏡框，戴上芙莉蓮、費倫、修塔爾克、勇者欣梅爾四位重要角色的鏡框，一同進入魔法的想像視界！

眼鏡市場與《葬送的芙莉蓮》合作。（圖／品牌業者提供）

《葬送的芙莉蓮》系列合作鏡款鏡框加鏡片配到好2,990元起，活動期間配鏡即送「視界專屬魔法道具」－Q版角色眼鏡布、魔法陣眼鏡盒，前500名再搶寶箱怪收納包，共4款12色。

配鏡就送「視界專屬魔法道具」，魔法陣眼鏡盒、寶箱怪收納包一次收藏。（圖／品牌業者提供）

TOMMY HILFIGER正式宣布與利物浦足球俱樂部展開品牌首度足球俱樂部合作，為這項被譽為「美麗比賽」的足球賽事帶來大膽嶄新的風格詮釋。本次合作橫跨男子與女子隊伍，並將於整個賽季的重要節點陸續展開，從指定比賽日進場時刻到全球行銷活動，全面呈現雙方合作成果。

TOMMY HILFIGER攜手利物浦足球俱樂部展開全球足球界首創合作。（圖／品牌業者提供）

TOMMY HILFIGER全新獨家膠囊系列、文化時刻與季節性行銷企劃，將經典紐約學院風與安菲爾德球場精神相互融合。利物浦男子一線隊球員，包括隊長 Virgil van Dijk、Dominik Szoboszlai、Florian Wirtz、Conor Bradley 與 Hugo Ekitike，以及利物浦女子隊球星 Gemma Bonner 與 Leanne Kiernan，共同演繹此次合作，展現兼具現代風格、自信態度與個人特色的嶄新樣貌。整個賽季中，相關主題故事將於足球最高殿堂持續展開，讓球迷能更貼近球隊關鍵人物與其精神。

LIVERPOOL FC安菲爾德球場草地上有史以來最大面積的Tommy Hilfiger旗幟，展示雙方聯名標誌。（圖／品牌業者提供）

2026 年第一場迎新派對正式登場！PUMA宣布，燎慾系男神 KIRE 擔任全新品牌形象大使，以【LET’S PARTY】為主題，揭開 2026 年派對序幕。身為勇敢追尋不平凡的音樂鬼才，同時也是首位登上英國海德公園音樂節的台灣歌手，KIRE 散發著令人無法忽視的舞台存在感，並展現恰到好處的時尚格調。此次他率先穿上全新 SPEEDCAT CORDUROY 奢絨灰，為潮流派對舞台點亮專屬於 KIRE 的新年 Spotlight，完美詮釋自信與態度並存的品牌精神。

PUMA宣布，燎慾系男神KIRE擔任全新品牌形象大使。（圖／品牌業者提供）

當叛逆遇上洗鍊，輕鬆不羈的風格隨之而生。Levi's® 從 90 年代油漬搖滾文化汲取靈感，同時擁抱俐落層次，在 2026 春夏系列詮釋油漬搖滾的衝突美學；這股以隨性比例、層次疊搭與自然磨損為標誌的油漬搖滾風格，因其真實、不受定義的態度，正深受當代末 Z 世代共鳴。而全新的成熟油漬搖滾時代，將復古與精緻相融的丹寧語彙，轉化為一種洗鍊而高雅的時尚宣言，向矛盾之美致敬。

Levi’s® 2026春夏系列：末Ｚ世代衣櫥不羈之選，以成熟油漬搖滾風向矛盾之美致敬。（圖／品牌業者提供）

MUJI無印良品MITSUI OUTLET PARK 台中港門市1/13開幕。1/13-2/1，於「MITSUI OUTLET PARK 台中港門市」結帳時出示MUJI passport手機APP即可享有9折優惠；此外，1/13-1/25期間，每逢週五至週日下午15:00-18:00，顧客於門市指定區域出示MUJI passport手機APP，即可參加「HAPPY HOUR 好運抽」活動。

MUJI無印良品MITSUI OUTLET PARK台中港門市開幕。（圖／品牌業者提供）

