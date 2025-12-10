JOYCE就以斯「脫離母胎單身卻遇上父親離世」 一夕之間被迫成長求助諮商師

記者林政平報導／JOYCE就以斯以一首歌〈都是weather你〉席捲社群、累積超過四百萬觀看後，2025年終於要推出首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》將於 12月12日上架。一年半打磨的專輯，紀錄她這段日子人生中的劇烈轉折，感情狀態脫離母胎單身、也在同時期與父親道別，讓她一夕之間被迫成長。

專輯名稱源於創作歌手Andrㄧ句在她社群貼文的留言，直言她是把「桃花拿去換才華的『狠人』！」，JOYCE就以斯才驚覺自己確實把談戀愛的時間幾乎投入創作，於是索性把自己封為「把桃花換成才華的純愛戰士」，也為這張作品的概念理出頭緒。

向來散發明亮能量的JOYCE 就以斯也在這段旅程學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。談起戀愛話題，她則自曝，其實曾一度苦惱要如何向大家公布自己不再是「母胎單」：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」

專輯的後半段情緒轉向更貼近JOYCE就以斯此刻的內在狀態，其中最深刻的莫過於她對父親的思念。〈不怕孤寂〉誕生於她情緒最低潮的時期，JOYCE就以斯坦言當時因無法克服悲傷而向諮商師求助，對方卻給了她一句力量：「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄。」沒想到就在騎車回家的路上，旋律突然悄悄浮現，她便順著那道光寫下這首歌，作為獻給媽媽與家人的心意。

令她感到神奇的是，在錄音當天，她隨手拍下一張樂譜照，卻意外發現竟是手機裡的「第88,888張」，當下讓她感覺彷彿父親就在身旁，陪她完成這首歌。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導