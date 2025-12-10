JOYCE歷時1年半 推出首張個人專輯
記者王丹荷／綜合報導
唱作歌手JOYCE就以斯一曲〈都是weather你〉席捲社群、累積超過4百萬觀看後，推出人生個人首張專輯《才華換桃花 Talent Flower》，專輯歷時1年半打磨，記錄她這段日子人生中的劇烈轉折，自曝感情狀態終於脫離「母胎單身」，也在同時期與父親道別，讓她一夕之間被迫成長，劇烈的情緒落差讓她重新思考創作的意義。
作品發行前夕，JOYCE就以斯舉辦小型聽歌會，她親手製作簡報，將1年半的創作歷程重新整理，向大家呈現專輯的概念、成長脈絡與每首歌曲的靈感來源。活動開始前，她坦言既興奮又緊張，笑說：「感覺好像在做大學期末報告！」她分享這段日子經歷了人生幾個重要事件，包括踏入1段甜蜜的感情關係，之後又面對了父親的猝然離世。
向來散發明亮能量的JOYCE就以斯也在這段旅程學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。談起戀愛話題，她則自曝，其實曾一度苦惱要如何向大家公布自己不再是「母胎單」：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」
聽歌會當天，多位合作音樂人也紛紛到場支持，包括參與本張作品、並與她合唱〈貝比〉的LÜCY。2人第1次見面便相約海邊淨灘，最後竟在「站在海裡」聊了一整個下午，也因此建立起自然又真誠的音樂默契；此外，曾挖掘她的「前老闆」高真也特別現身，笑說第一眼見到JOYCE就以斯的印象就是「太愛演了」，因為她對舞台的熱情，讓高真當初決定要與JOYCE就以斯合作，如今也為她感到驕傲。
談到專輯中最喜歡的1首歌〈你說話的聲音好細〉，JOYCE就以斯分享是在她在21 歲時完成的歌曲，不僅是整張專輯的起點，更象徵她正式決定「要做1張專輯」的開端。製作上加入大量弦樂元素，溫柔卻有力量，也是她與製作人首次錄製弦樂的經驗，對她而言是1次重大突破。她回憶：「重新聽這首歌時，我又回到21歲的勇氣與無所畏懼。」
專輯的後半段情緒轉向更貼近JOYCE就以斯此刻的內在狀態，最深刻的莫過於她對父親的思念。〈不怕孤寂〉誕生於她情緒最低潮的時期，她坦言當時因無法克服悲傷而向諮商師求助，對方卻給了她1句力量：「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄。」沒想到就在騎車回家的路上，旋律突然悄悄浮現，她便順著那道光寫下這首歌，作為獻給媽媽與家人的心意。令她感到神奇的是，在錄音當天，她隨手拍下1張樂譜照，卻意外發現竟是手機裡的「第88,888張」，當下讓她感覺彷彿父親就在身旁，陪她完成這首歌。
JOYCE耗時1年半完成人生首張全專輯。（放飛音樂提供）
JOYCE現場彈唱。（放飛音樂提供）
JOYCE就以斯推出首張專輯《才華換桃花 Talent Flower》。（放飛音樂提供）
