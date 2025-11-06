JPMorgan總裁戴蒙回應紐約新左派市長 暗示若紐約商業環境惡化企業可能用腳投票
紐約新市長曼達尼市長公開表示「不喜歡資本主義」的言論，戴蒙選擇淡化意識形態上的對立。他回應，單純的政治標籤並不能解釋或解決複雜的社會問題。（圖片來源／FII Institute頻道）
在紐約市選出了一位自我定位為「民主社會主義者」的新任市長曼達尼（Zoran Mamdani）之後，這位華爾街金融中心的新領導人與全球最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）之間的關係，成為了商界與政界關注的焦點。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）6日接受《CNN》採訪時，對新市長的立場和政策進行了坦率的回應，他強調，比起意識形態標籤，他更關心政策的實際執行和對所有市民的幫助。
戴蒙的評論核心傳達了一個訊息：紐約必須努力競爭，不能故步自封。他以德州為例，暗示若紐約的商業環境惡化，企業隨時可能用腳投票。
城市競爭加劇：戴蒙把紐約和德州相比
戴蒙在訪談中首先駁斥了紐約市擁有永久成功的必然性。他指出，在當前全球化和遠距工作的時代，城市之間的競爭日益激烈，任何城市都不應將成功視為理所當然。
「沒有任何城市擁有天賦的成功權利（No city has divine right to success），」戴蒙直言不諱。他透露了一個關鍵的數據點：摩根大通在德州僱用的人數，已經超過了在紐約市的員工總數。這個數據不僅是一個警訊，更是一個行動的預示，表明企業的投資和人才分佈是流動且高度敏感的。
戴蒙強調，作為任何城市的市長，都應該思考如何打造一個偉大的城市，以幫助所有市民。這包括創造良好的商業競爭環境、改善基礎設施、以及確保優質的人力資本。他承認，紐約已經面臨企業外移的風險，過去幾年已有部分避險基金和金融機構選擇離開，這對於希望維持其作為全球金融中心地位的紐約來說，無疑是個壞主意。
他同時也提及，雖然摩根大通斥資數十億美元在紐約興建了新的摩天大樓，但這並不意味著企業會對紐約的政策變化無動於衷。新市長若推動提高企業稅率和高收入者個人所得稅的政策，將直接威脅紐約的競爭力。
意識形態次要：實效與執行力才是重點
面對曼達尼市長公開表示「不喜歡資本主義」的言論，戴蒙選擇淡化意識形態上的對立。他認為，單純的政治標籤（如社會主義或資本主義）並不能解釋或解決複雜的社會問題。他主張將焦點轉向政策的實用性與執行力。
「我不想使用標籤。對我來說，重要的是真正有效的政策，」戴蒙說道。
他強調，諸如改善治安、提升學校教育品質和優化醫療系統等問題，才是決定城市成功的關鍵。他指出，許多所謂的「資本主義」國家面臨的問題，根源不在於體制本身，而在於「執行不力的糟糕政策」。
戴蒙坦誠地指出美國社會，特別是紐約市，面臨的嚴重挑戰，特別是社會底層20%的公民生活水準沒有得到足夠的提升。「他們的學校運作不正常，收入沒有增加，犯罪情況更糟糕。」他認為，這些問題既非民主黨獨有，也非共和黨專屬，它們是「糟糕政策、執行不力」的結果。因此，他願意與任何一個希望修復這些問題的人合作，無論對方的政治立場如何。
借鏡底特律：公私部門合作才是出路
戴蒙以摩根大通在底特律的投資經驗為例，提出了公私部門合作的重要性。底特律這個曾經破產的城市，在他的眼中是一個成功的典範。他提到，底特律的市長主動接觸大企業，透過稅收優惠等措施，吸引了摩根大通在過去十幾年間投資了數十億美元，成功將底特律的失業率從23%降至7%，並使其信用評級提升至投資級。
針對曼達尼市長「政府可以解決任何問題」的觀點，戴蒙表達了強烈的不贊同。
他認為：「政府和企業必須合作。 如果你認為單靠一方就能解決問題，你可能不會成功。」他警告，政府不應過度干預或變得「笨手笨腳」，因為歷史證明，政府在許多領域都曾失敗。他呼籲政府必須對納稅人的金錢使用負責，並質疑諸如教育和基礎設施等領域的效率低落。
戴戴蒙最後表示，他樂於與新市長會面，並已主動聯繫對方，如果他發現這種對話是「有成效的」（productive），他將會繼續進行，表現出一位務實的商業領袖，願意在意識形態的鴻溝上搭建溝通橋樑的姿態。
